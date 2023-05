Oberwart für Ritzing zu stark

RITZING - OBERWART 1:4. Als „unterirdisch von vorne bis hinten“ bezeichnete Ritzing-Coach Joe Furtner den Auftritt seiner Elf gegen Oberwart. Schon nach drei Minuten bestrafte Thomas Herrklotz das schlechte Abwehrverhalten der Ritzinger Viererkette mit dem 0:1. Danijel Radosavljevic hätte dem Spiel möglicherweise eine andere Wendung geben können, bei seiner Chance retteten die Oberwarter aber auf der Linie. Auch nach dem 0:2 durch Andreas Radics fanden die Hausherren noch eine Gelegenheit vor, eventuell in die Begegnung zurückzufinden, doch Filip Filipovic scheiterte ebenso. „Aber auch sie hätten vor der Pause noch das eine oder andere Tor mehr machen können“, gestand Furtner ein. „Wir konnten offenisv keine Bälle halten und hinten haben wir kapitale Fehler gemacht.“ Radics machte in Minute 38 mit seinem zweiten Tor den Deckel auf die Partie.

Nach dem Seitenwechsel schaltete der designierte Meister aus dem Landessüden einen Gang zurück, wurde durch Fehler der Ritzinger aber dennoch immer wieder gefährlich. So bediente Dominik Doleschal Herrklotz mustergülig und schon stand es 0:4. Auch die Ritzinger konnten den einen oder anderen Abschluss verbuchen und wurde für die Offensivbemühungen mit den Ehrentreffer belohnt. Oberwart-Goalie Marton Horvath ließ einen Schuss von Filipovic abprallen, womit er Necdet Yörük den Ehrentreffer zum 1:4 ermöglichte. Der Truppe von Patrick Tölly fehlen so „nur“ noch zwei Siege, sofern die Parndorfer nicht noch einmal umfallen. Dabei will man es in den nächsten beiden Heimpartien gegen Markt Allhau und St. Margarethen unter Dach und Fach bringen. Angetan von diesem abermals richtig starken Auftritt waren die SVO-Verantwortlichen dennoch. Sportkoordinator Peter Lehner: "Wir haben eigentlich von der ersten Sekunde an keinen Zweifel aufkommen lassen, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Der Auftritt vor der Pause war sensationell. Es war eine gewisse Lockerheit und Überzeugung drin und wir haben diese Aufgabe meisterlich gelöst.“

Und auch Trainer Patrick Tölly war hochzufrieden: "Das war eine sehr, sehr gute Leistung. Es hätte dann auch höher ausgehen können, aber ich finde es nur menschlich, dass man dann vielleicht etwas leichtfertiger in seiner Chancenverwertung wird. Unser Sieg war nie gefährdet."

STATISTIK:

SC RITZING - SV KLÖCHER BAU OBERWART 1:4 (0:3).- Torfolge: 0:1 (3.) Herrklotz, 0:2 (23.) Radics, 0:3 (38.) Radics, 0:4 (71.) Herrklotz, 1:4 (74.) Yörük.

Reserve: 2:1 (Bakondi 2; Balogh).

SR: Kaplan (R: gut/O: sehr gut).- Sonnenseestadion, 250.

Ritzing: Kardum; Weber, Tamas, Etzelstorfer, Karanezi; Radosavljevic (83. Koppermann), Wolf, Cvetkovic, Ismaili (60. Dosljak); Filipovic, Yörük.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl (70. Doleschal), Kager, Koch, Balazs Horvath; Woth (70. Szabo), Soljankic; Wessely (52. Zapfel), Radics, Radostits; Herrklotz (83. Brindlinger).