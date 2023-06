Ein vielschichtiger U15-Teamchef

Der Crash des SV Mattersburg rund um Ex-Präsident Martin Pucher und dessen Commerzialbank-Skandal beendete im Juli 2020 auch die Tätigkeit von Franz Ponweiser als Bundesliga-Trainer. Es war ein emotionales Ende einer sportlichen Reise, auf der im Burgenland etwas aufgebaut werden hätte sollen. Die Fußballakademie als Schnittstelle, der SVM als Bundesligist, ein ständiger Talente-Pool, der nachrückt und die Mannschaft befruchtet. All das wäre in Ponweisers Sinn gewesen, der in der Vergangenheit bekanntlich auch Sportlicher Leiter der AKA Burgenland war. „Sowas vergisst keiner, der damals dabei war“, stellt der in Neutal lebende Fußballexperte klar, dass ihm der Zusammenbruch des SV Mattersburg auch drei Jahre danach nicht egal ist.

Und doch hat sich in der Zwischenzeit auch extrem viel getan. Nicht nur in Mattersburg, wo der MSV 2020 den (2. Liga-) Fußball mittlerweile ins Pappelstadion zurückgebracht hat („... großartig, wie der Verein arbeitet....), sondern eben auch im beruflichen Leben von Ponweiser. Seit August 2020 ist er gestaltender Teil der Trainerausbildung des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB). Und da gibt es im breit gefächerten Tätigkeitsfeld einiges zu tun. Primär ist er für die A-Lizenz zuständig, Ponweiser ist aber auch Assistent bei der UEFA Pro-Lizenz und zudem bei Ausbildungen in den Landesverbänden, bei Trainerfortbildungen oder auch bei der Zusammenarbeit mit der UEFA im Einsatz. Zudem war er auch als Scout für das A-Nationalteam unterwegs, etwa bei der EURO 2021. Direkt am Platz als Chefcoach mit einer Mannschaft war er seitdem aber nicht. Das wird sich ab Sommer ändern. Der 48-Jährige übernimmt die kommende U15 (Jahrgang 2009) als Teamchef und ist somit im Nachwuchsbetreuer-Stab des ÖFB. Hier gilt es, den durchaus sensiblen Bereich der Akademie-Einsteiger österreichweit zu bündeln. Franz Ponweiser hat auch hier einen durchaus vielschichtigen Erfahrungsschatz: Als Junger schaffte er es selbst vom damaligen BNZ aus zum Nachwuchsteamspieler.

In insgesamt fünf Lehrgängen geht es jährlich vor allem um eines: um die Sichtung und die Aufbereitung eines vom Potenzial her großen Kaders für die künftigen Nachwuchs-Nationalteams. „Die Spieler müssen sich in den Akademien in ihren neuen Rollen erst einmal zurechtfinden. Mein Auftrag ist hier ein Sichtungsformat zu entwickeln und einen großen Pool an Talenten zu formen.“

„Der Hunger, mit Spielern zu arbeiten, wurde größer“

Das Comeback als aktiver Coach, noch dazu in diesem Zusammenhang, ist für Franz Ponweiser die ideale berufliche Kombination. Denn die Trainerausbildung bleibt auch weiterhin im Aufgabengebiet des Experten, der selbst in Besitz der UEFA Pro-Lizenz ist. „Es gab immer wieder mal Anfragen, Aber jetzt so als Trainer aufzuschlagen, ist extrem schön für mich. Der Hunger wieder mit Spielern zu arbeiten, wurde immer größer. Parallel ist die Tätigkeit in der Trainerausbildung unglaublich interessant. Ständig ist man fachlich am Puls der Zeit, jeder Tag Ausbildung ist auch für mich persönlich eine Fortbildung. Jetzt kann ich zwei Aufgaben miteinander verbinden, die großen Spaß machen.“

Wie es langfristig bei Franz Ponweiser weitergeht? Da will der Burgenländer gar nicht zu weit in die Zukunft blicken, sondern einfach im Hier und Jetzt seinen Job bestmöglich erledigen. „Ich bin jetzt einfach froh, dass ich die Chance erhalten habe und freue mich schon auf diese Herausforderung.“