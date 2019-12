Venue Director und Manager für die UEFA Champions League, später Vorstand der Fußball-Bundesliga (2004 - 2014) sowie Generalsekretär der European Leagues (2014 - 2019): Der Name Georg Pangl ist in der nationalen und internationalen Szene längst nachhaltig bekannt.

Ein anderer Pangl konnte sich zuletzt zumindest einmal ein erstes konkretes Bild von der großen, weiten Fußballwelt machen: Oliver, er stammt wie sein Onkel aus Stotzing, absolvierte in Madrid ein drei Monate dauerndes Praktikum bei LaLiga, dem Dach der höchsten spanischen Fußballligen.

zVg/Pangl Gemeinsam mit seinem Vater Gerald machte sich Oliver Pangl natürlich auch ein Bild vom „WandaMetropolitano“, der Arena von Atletico Madrid.

„Den Kontakt habe ich von ihm bekommen, danach habe ich mich ganz normal beworben“, sagt Oliver Pangl über die eröffnete Möglichkeit des Praktikums, das am 9. September begonnen und nach drei Monaten im Dezember geendet hat. Passender Anlass: Ein Auslandssemester seiner Freundin Jeannine in Madrid war der Grund, sie nach dem Abschluss des Bachelor-Studiums Training und Sport an der FH Wiener Neustadt zu begleiten und berufliche Erfahrungswerte in Spaniens Hauptstadt zu sammeln.

Also durfte Pangl in die Welt von einer der besten Ligen reinschnuppern, bei der neben Broadcasting-Tätigkeiten vor allem die Mitarbeit bei LaLiga Experience im Vordergrund stand – einem Marketing-Programm, das die globale LaLiga-Reichweite erhöhen soll. „Es war Weltklasse und eine tolle Erfahrung zu sehen, wie professionell alles abläuft“, gerät der 22-Jährige beim Blick zurück ins Schwärmen. „Zudem hat mir das Praktikum vor allem für mein Marketing-Verständnis enorm viel gebracht. Das war schon ein sehr großes Plus.“

„Ich will meinen eigenen Weg gehen“

Erste berufliche Schritte hat der Stotzinger übrigens schon mit Praktika bei der Österreichischen Sporthilfe, dem Österreichischen Skiverband sowie der Sportunion Burgenland gesetzt, zudem ist er auch für die CSIT, den Weltverband der Arbeiter- und Amateursportverbände, im administrativen Bereich tätig.

Mit dem jüngsten LaLiga-Ausflug wandelte Oliver Pangl nun erstmals so richtig auf den Spuren von Georg Pangl. Und doch wird diese fußballerische Erfahrung fürs Erste nun wieder enden. Der geplante berufliche Lebensweg des jungen Burgenländers, der in naher Zukunft mit Digital Media Management noch ein Master-Studium an der FH St. Pölten absolvieren möchte, kann, aber muss sich schließlich nicht zwingend nur am runden Leder orientieren, wie er klarstellt. „Ich will meinen eigenen Weg gehen. Im Sport möchte ich aber auf jeden Fall tätig sein, das wäre super.“