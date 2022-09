Ostliga-Wettskandal: Bartolomej Kuru spricht

Werbung

In der Herbstsaison 2021 war Bartolomej Kuru als Goalie beim SC Neusiedl/See aktiv. Es ist jene Halbsaison, bei der der 35-Jährige im Trikot des NSC laut eigenen Angaben an Spielmanipulationen beteiligt war.

Es war bei Neusiedl nicht das erste Mal. Die Anklageschrift erwähnt Kuru als Beteiligten bei sieben Spielen, zwei davon für Bruck/Leitha im Mai 2019. Es war aber das letzte Mal. Denn im November flog der Wettskandal im Amateurfußball, der Stand jetzt insgesamt 19 Spiele betraf (vorwiegend Regionalliga Ost, aber auch Wiener Stadtliga, ÖFB-Cup, BFV-Cup und zwei Freundschaftsspiele), auf. In diesem Zusammenhang läuft der Prozess am Grazer Landesgericht, bei dem Kuru aber nur einer der Angeklagten ist. Aufgrund neuer vorgebrachter Beweise, die vor allem den Verdacht gegen den untergetauchten Drahtzieher erhärten, wurde der Prozess vorerst aber um Monate vertagt.

„Du machst dich lieber zum Affen und hoffst, dass alles gut wird“

Nicht nur über das Auffliegen oder die U-Haft, sondern auch warum er generell in den Strudel krimineller Wett-Machenschaften im Fußball geraten ist, spricht Kuru ausführlich im aktuellen Podcast des Fußballmagazins „Ballesterer“. Die finanzielle Notlage, die in erster Linie aus fehlenden Auszahlungen von diversen Vereinen resultierte, habe ihn anfänglich dazu getrieben, „schnelles Geld“ mit einigen Fehlern zu machen – eben auch, um Schulden zu begleichen. Chronologisch arbeitet Kuru in den Podcast-Folgen dabei seine Stationen auf und erzählt auch über seine Rolle als Tormann, dessen Aufgabe in dem Zusammenhang darin bestand, Tore im Falle des Falles bewusst zu kassieren und zu schauen, dass das Gesamtergebnis und die Zahl der erzielten Treffer manipulativ stimme.

„Man sieht, dass man so einen Schritt nicht zurücknehmen kann. Die Folgen sind brutal.“

„Du machst dich lieber zum Affen und hoffst, dass alles gut wird“, sprach er auch seine Außendarstellung, aber auch den Druck an, wenn man sich einmal in dieser Mühle befindet. „Man sieht, dass man so einen Schritt nicht zurücknehmen kann. Die Folgen sind brutal.“