Peter Benes übernimmt Deutschkreutz

„Wir haben in den letzten Tagen sehr viele Gespräche geführt, uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, gewährt Deutschkreutz-Obmann Robert Strobl Einblicke in den Prozess der Trainersuche beim Tabellenzehnten der Burgenlandliga. Die Wahl fiel auf Ex-Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes, der bis zum vergangenen Wochenende noch auf der Betreuerbank der Nordburgenländer Platz nahm und diese Saison eigentlich noch zu Ende coachen sollte. Nach dem miserablen Auftritt des Teams gegen Sankt Margarethen (Anm.: 1:4) verständigte sich Benes mit dem Vorstand der Leithaprodersdorfer allerdings auf einen vorzeitigen Abgang. Bereits Anfang der vergangenen Woche entstand der Kontakt zum FC Deutschkreutz, Ende der Woche wurden Nägel mit Köpfen gemacht. „Peter hat uns mit seinen Ideen für unsere Zukunft überzeugt“, erzählt Strobl. „Über seine Erfahrung brauchen wir ohnehin nicht zu diskutieren.“

Pittnauer coacht die Saison zu Ende

Die Trainerverpflichtung ändert allerdings nichts an den Plänen, dass der aktuelle Trainer Michael Pittnauer die Saison 2022/23 zu Ende bringen wird. „Das haben wir so besprochen und das bleibt auch so“, sagt Strobl. Benes wird sich also wie schon in Ritzing an den Spieltagen als Beobachter im Hintergrund halten.

Nicht im Hintergrund halten wird sich der Neo-Coach bei der Planung für die kommende Saison. „Da stehen in den kommenden Tagen einige Entscheidungen an“, erklärt Robert Strobl, ohne allerdings ins Detail gehen zu wollen. „Es wird aber schon die eine oder andere Veränderung in unserem Kader geben.“ Selbstredend: Denn die Ansprüche beim ehemaligen Regionalligisten liegen höher als der Platz zehn, den man aktuell einnimmt. Eine Personalie ist bereits geklärt. Mit Winterneuzugang Mate Szalka wird über den Sommer hinaus nicht mehr geplant. Der Ungar kann sich einen neuen Klub suchen.

Noch ein Blick nach Leithaprodersdorf: Dort leitet Ex-Gols-Trainer Andreas Preisinger die Geschicke in den letzten drei Runden.