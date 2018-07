Der 29-Jährige, der in den vergangen zwei Jahren bei Union Berlin spielte, geht in der kommenden Saison für Sturm Graz auf Torjagd.

Der gebürtige Eisenstädter hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Der Torschützenkönig der Österreichischen Bundesliga aus der Saison 2012/13 freut sich auf seine Aufgabe beim Vizemeister: „Sturm ist ein toller Verein. Wir haben die Chance international zu spielen. Ich möchte möglichst viel zum gemeinsamen Erfolg betragen.“

Das Pflichtspiel-Debüt von Hosiner für Sturm könnte ausgerechnet im Burgenland über die Bühne gehen. Die Grazer spielen am 21. Juli (16.30 Uhr) in der 1. Runde des ÖFB Cups in Parndorf gegen Siegendorf.