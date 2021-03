Obenauf. David Nemeth (l.), der am heutigen Donnerstag seinen 20. Geburtstag feiert, wurde bislang in die rot-weiß-roten Nachwuchs-Nationalteams einberufen. Am Dienstag beorderte Teamchef Franco Foda den Ex-SVM- und nunmehrigen Sturm Graz-Profi in den Großkader der Nationalmannschaft für die kommenden WM-Qualifikationspartien.

GEPA, GEPA