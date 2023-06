Ritzing ließ gegen Güssing zwei Punkte liegen

RITZING - GÜSSING 3:3. Der Start hätte für die Ritzinger nicht besser gelingen können. Nach einer Ecke brachte die GSV-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Anel Dosljak musste aus kurzer Distanz nur noch „Danke“ sagen. In der Folge spielte die Truppe von Trainer Joe Furtner zwar nicht überragend, aber für gut genug für den Absteiger. Necdet Yörük erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, nachdem ihn Vait Ismaili und Filip Filipovic in eine aussichtsreiche Position brachten. Somit war zur Pause alles auf Schiene. Allerdings gestalteten sich die zweiten 45 Minuten überhaupt nicht mehr nach dem Geschmack der Heimischen. Schon mit der ersten Aktion hatten die Güssinger eine Top-Chance, die Ivan Kardum noch vereiteln konnte. Wenig später hieß es dennoch 2:1 und obwohl Yörük mit seinem zweiten Treffer den alten Vorsprung wiederherstellte, sollte es nicht zum Sieg reichen. „Wir waren nach dem Seitenwechsel lauffoul, hatten keine Passqualität und waren auch in den Zweikämpfen nicht konsequent genug“, ortete Furtner eine „Kopfgeschichte“. „Das haben wir alles vermissen lassen.“ Die Strafe folgte auf den Fuß. Güssing kam durch Julian Laky und Roman Rasser zum Ausgleich und in der Schlussphase hätte alles passieren können. Erst scheiterte Yörük an der Stange und dann hatten auch noch die Gäste eine Gelegenheit auf das 4:3.

Die Gefühlslage war in beiden Lagern nach dem Spiel unterschiedlich. Während sich Furtner über zwei verschenkte Punkte ärgerte war Güssings Jakob Burits mit seiner Elf zufrieden: „Wir hielten mit sehr großer Moral dagegen und dank Kampfgeist und Leidenschaft haben wir uns das Remis auch verdient. Wir sind als Team aufgetreten.“

STATISTIK:

SC Ritzing - SV Güssing 3:3 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (1.) Dosljak, 2:0 (37.) Yörük, 2:1 (52.) Peterszel, 3:1 (58.) Yörük, 3:2 (65.) Laky, 3:3 (78.) Rasser.

Reserve: 2:1 (Erdei, Ancsin; Radakovits).

SR: Kaiser (R: gut/G: gut).- Sonnenseestadion, 200.

Ritzing: Kardum; Etztelstorfer (67. Czifrik), Tamas, Dosljak, Ismaili; Weber, Wolf, Cvetkovic, Yörük; Gander, Filipovic.

Güssing: Graf; Urban (61. Skerlak), Huber, Horvath, Peterszel; Laky (83. Felix Antoni), Sauhammel (61. Mayer), Pomper, Kossits; Kulovits (92. Weinhofer), Rasser.