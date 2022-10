Schiedsrichterwesen: Vielschichtige Frage der Verteilung

Werbung

Rund 120 Referees stehen dem burgenländischen Schiedsrichterkollegium zur Verfügung. Sie werden an jedem Wochenende im Meisterschaftsbetrieb auf die über 70 Spiele im Männerbereich des Landesverbands eingeteilt, aus einem Pool kommen zudem Unparteiische für die Regionalliga in Frage, auch in der Bundesliga (neuerdings etwa Florian Jandl) ist rot-goldener Einsatz gefragt. Besetzt werden klarerweise auch die Frauenfußball-Spiele bei den Erwachsenen, beim bundesweiten Nachwuchsbetrieb ist das Burgenland bei den ÖFB-Jugendligen ebenfalls mitgefragt. Im burgenländischen Nachwuchs wiederum gilt es vor allem bei den älteren Us nach Möglichkeit Unparteiische einzuteilen, damit die Schiedsrichter-Ebene hier auch abgedeckt ist. Was sich oberflächlich betrachtet geschmeidig liest, hat allerdings Tücken. Die Anzahl an Unparteiischen und deren Besetzung kann jederzeit dramatisch kippen, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen. Ein wesentlicher Faktor dafür sind die terminlichen Spielansetzungen der Vereine. Längst ist der Samstag DER Hauptspieltag am Wochenende. Die Folge, wie Burgenlands Schiedsrichterobmann Benjamin Steuer gegenüber der BVZ erläutert: „Wenn ich beispielsweise 53 Spiele an einem Samstag zu besetzen habe und nur sieben am Sonntag, ist das suboptimal.“

Kampfmannschaften sind in jedem Fall gesichert

In der abgelaufenen Runde informierte der Burgenländische Fußballverband (BFV) per E-Mail, dass aufgrund der vielen gleichzeitig ausgetragenen Spiele sieben Matches der 2. Liga ohne Assistent und Reserve-Referee abgewickelt werden müssten und 13 Matches in den 1. Klassen. Zwei Spiele im Nachwuchs konnten ebenfalls nicht mit einem Unparteiischen besetzt werden. In den 2. Klassen wird im Regelfall sowieso nur ein Schiri zu den Spielen geschickt. Partien der Kampfmannschaften sind zwar auch unter diesen Voraussetzungen in jedem Fall gesichert, die Fülle an gleichzeitig gespielten Matches geht aber zu Lasten einer quantitativ ausgewogenen Besetzung. Heißt nichts anderes, als dass dann eben sogar bis in die 2. Liga hinein Spiele nur mit einem einzigen Unparteiischen besetzt werden können – weil potenzielle Assistenten an der Linie auf einem anderen Platz einer unteren Klasse als Hauptschiedsrichter benötigt werden. Zudem wolle man auch nicht den kompletten Nachwuchs ausdünnen und hier gar keine Schiedsrichter mehr auf die Plätze schicken.

So kann es mittlerweile dann ohne weiteres vorkommen, dass bei einer 2. Liga-Partie gerade mal ein Schiri auf dem Spielfeld der Hans Dampf in allen Gassen sein muss. Alle, die sich selbst schon einmal als Hobby-Referee versucht haben, werden nachvollziehen können, wie schwierig bis unmöglich das Abschätzen von kniffligen Abseitssituationen dann sein kann, wenn man selbst als geschulte Person keine kollegiale Hilfe von außen genießen kann. Andererseits ist das in den 2. Klassen ohnehin flächendeckend gelebte Praxis. In den 1. Klassen gab es vor acht Jahren einen Paradigmenwechsel hin zu einem Assistenten. Das ist ob er vielen gleichzeitig stattfindenden Spiele nun wieder eher unwahrscheinlich.

Problem: Fülle an Spielen in Kombi mit Abmeldungen

Die Geballtheit am Samstag wird laut Burgenlands Schiedsrichter-Besetzer Stefan Berlakovich durch einen Umstand weiter befeuert: „Vor allem in Kombination mit den üblichen Abmeldungen kann das dann zu einem Engpass führen. Ich mache das jetzt schon sehr lange, aber die aktuelle Situation ist wirklich schwierig.“ Referees, die krank, beruflich oder familiär verhindert sowie auf Urlaub sind, können sich im System vorweg abmelden. Das komme laufend vor, im Schnitt melden sich 20 Personen pro Runde ab – weshalb sich dann dadurch auch wieder ein Mangel ergibt.

Roland Braunschmidt (47), leitete von 2007 bis 2009 Spiele der Ersten Liga, war zudem auch in der Bundesliga als Assistent im Einsatz und zählt zu den erfahrensten Referees im Burgenland. Die Zahl der rot-goldenen Unparteiischen pendelte sich zuletzt bei 120 ein. Foto: Martin Ivansich

Wie fragil das vermeintlich völlig sichere Netzwerk ist, zeigt sich auch am Ansatz, dass man doch einfach noch mehr als die 120 Schiedsrichter lukrieren könnte, um dann genügend Unparteiische für den Fall der Fälle zu haben. Steuer: „Das ist ein schwieriger Punkt, denn dann drohen die vorhandenen Schiedsrichter davonzulaufen. Von unseren Unparteiischen wollen die meisten an einem Wochenende zweimal eingesetzt werden, damit es sich für sie auch auszahlt. Haben wir also noch mehr Schiris, könnten wir zwar vielleicht am Samstag reagieren, für Freitag und Sonntag aber hätten wir dann wiederum definitiv zu viele, die gar nicht zum Einsatz kommen könnten. Es braucht hier eine gute, ausgewogene Mischung. Wir setzen schließlich nicht nur auf Gewinnung, sondern vor allem auch auf Erhaltung der Schiedsrichter.“

Die besagte Mischung wäre aus Sicht des Besetzers und des Schiedsrichterobmanns eine Umschichtung einiger Spiele auf den Sonntag. Dann würde das System wieder ausgewogener funktionieren. Mehr noch: Manche Klubs aus den unteren Klassen könnten, wenn die Kapazitäten es zulassen – bei Bedarf auch noch etwas tiefer ins Tascherl greifen und ein ganzes Schiedsrichter-Team anfordern. Das geht freilich nur an einem eher Match-schwachen Tag wie dem Sonntag besonders gut.

Am Personal an sich scheitert das alles jedenfalls nicht. Einerseits gibt es seit einiger Zeit keine Altersgrenze mehr, weshalb erfahrene Unparteiische – Voraussetzung ist, sie absolvieren die regelmäßigen Lauf- und Regeltests positiv – auch weiter aktiv bleiben können. Andererseits ist der Zulauf zwar nicht überragend, aber trotzdem vorhanden, wie Burgenlands Schiedsrichter-Boss und Regelexperte Steuer abschließend klarstellt: „Besser laufen kann es immer. Aber wir sind durchaus zufrieden mit dem personellen Status quo.“