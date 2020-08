Der Spielplan der Fußball-Burgenlandliga sah am vergangenen Wochenende die Absage der Erstrunden-Partie zwischen Oberwart gegen Ritzing und parallel die Austragung der Partie aus der 11. Runde zwischen Oberwart gegen Horitschon vor. Was sich auf den ersten Blick wie ein peinlicher Formalfehler liest, ist nichts anderes als das neue Spielplan-(Corona)-Zeitalter.

Der SC Ritzing musste aufgrund von Verdachtsfällen passen, gleichzeitig war der ASK Horitschon spielfrei, woraufhin sich die Verantwortlichen mit jenen der Spielgemeinschaft Oberwart/Rotenturm auf eine spontane Austragung einigen konnten. Das Duell der elften Runde, es endete 1:1, wurde somit vorgezogen. „Die Initiative und Spontanität der Vereine hat uns sehr gefreut, weil wir schon vor der Meisterschaft darauf aufmerksam gemacht haben, dass in dieser Saison die Flexibilität und die Gemeinsamkeit ganz wesentlich sein werden“, sagt Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des Burgenländischen Fußballverbands (BFV).

Möglichkeiten für das Füllen des Spielplans

Schließlich gilt in der Punktejagd 20/21, dass aufgrund der dauerhaften Gefahr von Covid19-Spielabsagen der ursprüngliche Spielplan gefährlich zu wackeln beginnen könnte. Jede Partie, die auch zu Ende gebracht wird, ist somit einmal erledigt – gleichzeitig werden dadurch Möglichkeiten geschaffen, falls in weiterer Folge unvorhersehbare Absagen ausgesprochen werden müssen. Dann könnten sich erneut Teams, die an diesem Spieltag auf der Strecke bleiben, zusammentun und vorzeitig aktiv werden.

Das System hat freilich den Nachteil für die Trainer und die Spieler, dass die direkte Vorbereitung auf den nächsten Gegner dementsprechend erschwert wird. Hier appelliert Schmidt an das Verständnis der Klubs: „Wir wollen niemand zwingen, aber wir sind wirklich froh, wenn sich die Vereine in solchen Fällen trotzdem einigen und spielen, auch wenn die Vorbereitung aufeinander nicht gegeben war. Hier hoffen wir auch auf die Fairness und die Zusammenarbeit, weil wir sonst die Saison gar nicht zu Ende spielen können.“

Schmidt will hier zwar kein dramatisches Bild zeichnen, Absagen aufgrund von Covid19- oder zumindest Verdachtsfällen werde es auch weiterhin geben. Hier wolle man geeint reagieren – und dafür brauche es eben die Vereine. Denn von Verbandsseite ist eine spontane Verschiebung kein Thema. Schmidt: „Von den Bestimmungen her ist das überhaupt kein Problem. Es müssen sich nur die Klubs einigen, der Rest wird von uns umgesetzt.“