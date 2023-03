Georg Pangl: Netzwerken in Südamerika

Werbung

Für Georg Pangl, ehemaliger Generalsekretär der European Leagues und mittlerweile selbstständig mit seiner Pangl Football Group, stand vergangene Woche ein Aufenthalt in Südamerika auf dem Programm. Im Zuge der „Studienreise“ ging es natürlich auch um „Auffrischung von Kontakten“, die der Stotzinger Fußballexperte auf dem ballverliebten Kontinent pflegt. So war Pangl, begleitet vom ehemaligen SC Neusiedl-Präsidenten und Notar Helmut Klikovits, auch bei seinem Partner in Sao Paulo, Markus Schruf – Inhaber der World Wide Soccer Academy (WWSA).

Nach dem Aufenthalt in Brasilien ging die Reise nach Uruguay weiter, wo in der Hauptstadt Montevideo Besuche der Akademie der City Group von Oberhaus-Verein Torque Montevideo sowie der beiden Primera Division-Top-Klubs Penarol und Nacional folgten.

Georg Pangl zu Besuch in Uruguay. Foto: zVgPangl

Den Abschluss bildete dann Buenos Aires, wo in Argentiniens Hauptstadt ein Treffen mit den Verantwortlichen der Boca Juniors am Programm stand.

Dass zu einer Fußball-Studienreise auch diverse Matchbesuche dazugehören, ist logisch. Hier beendete das Duo den Südamerika-Aufenthalt dann standesgemäß mit einem Spiel der Boca Juniors, die im eigenen Stadion Cordoba empfingen – auch hier wurden trotz der 2:3-Heimniederlage bleibende Eindrücke gewonnen.