Bevor für Österreich um 21 Uhr gegen Italien mit dem EURO-Achtelfinale das bisherige Spiel des Jahres steigt, wird es am kommenden Samstag um 16 Uhr auf Klubebene für manche Teams ernst. Schließlich wird die 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups ausgelost — im Lostopf sind in dieser Saison vier burgenländische Teams: Die Regionalliga-Teams Neusiedl und Draßburg sowie die Burgenlandliga-Vereine Deutschkreutz und Siegendorf. Sie alle hoffen tendenziell auf ein attraktives Los in Form eines Bundesligisten. Der so wie im Vorjahr gegenüber dem kleineren Verein aber Heimrecht hätte. Weil in Corona-Zeiten in einem größeren Stadion die Präventionsmaßnahmen einfacher umsetzbar sind. Trotzdem hat der unterklassige Verein die Möglichkeit Heimrecht mit einem vorgelegten Präventionskonzept zu beantragen. Alex Gruber vom ÖFB erklärt: „Der Antrag wird dann geprüft und der ÖFB entscheidet, ob dies genehmigt wird oder eben nicht.“ Siegendorf und Neusiedl haben diesen Antrag übrigens ebenso gestellt wie Deutschkreutz. „Wir haben um diese Ausnahme-Regel angesucht, wollen unbedingt ein Heimspiel. Dabei ist es gar nicht so wichtig, gegen wen es dann geht“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz. Ähnlich sieht die Situation in Siegendorf aus, wie Sektionsleiter Harald Mayer erläutert: „Wir hatten in den letzten zwei Jahren zwar mit den Cup-Spielen gegen Sturm und LASK am Papier Heimrecht, die Spiele fanden aber in Parndorf und in Wiener Neustadt statt. Jetzt wollen wir ein echtes Heimspiel, also bei uns in Siegendorf. Das ist für uns das Wichtigste. Deshalb brauchen wir auch nicht unbedingt einen Bundesligisten zugelost bekommen. Wenn doch, dann würden wir versuchen, daraus eben ein Heimspiel zu machen.“

In Deutschkreutz hofft Obmann Robert Strobl wiederum auf das große Los Rapid: „Das wäre für uns eine ganz tolle Geschichte und für mich als Fan auch etwas Besonderes. Wir haben auch den Antrag auf ein Heimspiel gestellt, würden in so einem Fall auch gerne daheim spielen.“ Draßburgs Obmann Ernst Wild wiederum hofft auf „ein attraktives Los, aber das will natürlich jeder. Und alle werden nicht so eines bekommen.“

Brisante Duelle sind durchaus möglich

Ein attraktives Los wäre für die meisten burgenländischen Vereine wohl Rapid, ganz speziell wäre es aber sicher für den ASV Siegendorf und seinen Coach. Immerhin würde es dann ein Trainerduell, sprich Bruderduell Josef Kühbauer gegen Didi Kühbauer geben. Auch Neusiedls Heimkehrer Daniel Toth wird am Samstag gespannt auf die Auslosung blicken, vielleicht gibt es für den langjährigen Admira-Kapitän ja ein Wiedersehen mit seinem alten Klub: „Das wäre eine Wahnsinns-Geschichte“, stellt er im Vorfeld schon klar.