Warm anziehen. Das können sich, geht es nach Ivo Smudla, die weiteren WM-Gegner Kroatiens. | Fenz

1988 kam Ivo Smudla nach Österreich, seitdem ist das Burgenland der Lebensmittelpunkt des sympathischen Ex-Kickers. Für den gebürtigen Kroaten Smudla, er ist bereits viele Jahre als Trainer in der Fußballakademie Burgenland unter Vertrag, sind die Spiele seines Heimatlandes freilich trotzdem nach wie vor eine besondere Sache. „Österreich ist bei der WM nicht dabei, da halte ich natürlich zu den Kroaten“ stellt er klar, für wen sein Herz, abgesehen von Rot-Weiß-Rot, schlägt.

Und dieses Herz raste am Sonntagabend förmlich, als sich Luka Modric und Co. gegen Dänemark erst im Elferschießen ins Viertelfinale mühten. „Die Mannschaft hat zu Beginn 25 Top-Minuten gezeigt, dann nicht mehr gut agiert, ist aber trotzdem weiter. Das war ein Wahnsinn, nichts für schwache Nerven“, musste Smudla dann erst einmal durchschnaufen. Verfolgt hat der ehemalige Profi die Partie dort, wo er bis 29 gelebt hat – im heimischen Osijek. Aufgewachsen ist Smudla übrigens in Jasenovac, unweit der viertgrößten Stadt Kroatiens, als Fußballer war der Techniker dann Profi bei NK Osijek. In der dortigen Gegend weilt Smudla, mittlerweile 58 Jahre, auch immer auf Urlaub und genießt somit echtes WM-Fieber auf kroatisch. „Wir sind da eine Partie von zirka 15 Leuten, die die Spiele gemeinsam anschaut.“

Direkter Draht zu Verbands-Boss Šuker

Im WhatsApp-Kontakt ist Smudla während der WM übrigens auch mit dem kroatischen Verbands-Boss – Davor Šuker. Der 50-jährige Ex-Profi hat seine Laufbahn in Osijek begonnen, Smudla war damals einer der Routiniers im Team. „Er war ein junger Kicker, ich schon ein Arrivierter. Wir haben uns von Beginn an gut verstanden. Seitdem sind wir in Kontakt, auch für ihn freut es mich natürlich.“

Im Viertelfinale am Samstag wartet nun Gastgeber Russland. Was für Kroatien jetzt noch möglich sei? Smudla: „Alles ist drin, wenn man sich die Spieler und deren Potenzial ansieht. Die Chance lebt. Schon jetzt ist es unglaublich, welche Stimmung herrscht.“ Und wer weiß? Gut möglich, dass Ivo Smudla die aktuelle Euphorie in Kroatien bis zum Schluss inhalieren kann. Wenn am 15. Juli das Finale über die Bühne geht, weilt er noch in Kroatien. Das wäre dann ein richtig feines Sahnehäubchen des Sommerurlaubs.