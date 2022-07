AKA Burgenland: Die neuen Kader sind fixiert

Werbung

Die meisten hatten ihr Ticket schon fix in der Tasche. Doch bei dem einen oder anderen Kicker musste zugewartet werden, ob der Schulerfolg positiv sein wird. Denn ohne diesen schafft man es nicht in den Betrieb der Fußballakademie Burgenland.

Morgenbesser startet – wie bereits in den vergangenen Jahren – einige Tage früher mit der Vorbereitung. „Die Jungs sollen sich gut akklimatisieren können, an das Leben im Internat sowie an die hohe Belastung durch mehrere Übungseinheiten am Tag gewöhnen“, erklärt der Coach. U16 und U18 beginnen dann am Montag, dem 25. Juli.

Noch nicht ganz durch sind übrigens die einzelnen Trainerbesetzungen. AKA-Sportchef Patrick Glavanics, der bis Mittwoch mit den U15- und U16-Spielern auf Sportwoche in Illmitz und Podersdorf weilte, hat sich noch nicht ganz entschieden, welcher Coach welches Team bekommt.

Fix ist lediglich, dass Morgenbesser die U15 betreuen wird. Er erhält zudem noch einen neuen Assistenztrainer, da Manuel Weber in die Profiabteilung der SV Ried gewechselt ist. Ivo Smudla, Arnold Ernst sowie Christoph Witamwas und Ronny Spuller stehen zur Verfügung. Möglich ist auch, dass alles beim Alten bleibt.

Kader U15 neu: Deniz Özmen, Lenny Sayginsoy, Stefan Bruckner, Simeon Habeler, Emilio Luner, Luka Radojicic, Dominik Balogh, Fabio Fasching, Noah Precilla, Maximilian Reischer, Nico Schaller, Simon Schmid, Max Schranz, Amel Duran, Anton Fellinger, Luka Grabovac, Johannes Melisits, Florian Pirkl-Weisz, Cristiano Rajic, Adin Sarac, Zeteny Szovati, Julian Leitgeb, Paul Mayr, Sebastian Voithofer.