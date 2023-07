Akademiker sind zurück am Platz

In der vergangenen Woche präsentierte die Fußballakademie Burgenland die neuen Trainerteams für die Saison 2023/2024 – die BVZ berichtete. Seit Montag sind die Youngsters wieder im Training.

Ivo Smudla und Patrik Bani begrüßten dabei die jüngste Mannschaft, für die meisten der U15 beginnt nun ein neues Fußballkapitel. Großteils schon ein Jahr dabei sind die U16-Jungs von Trainer Philipp Pürzl, der nahezu vollständig in die Vorbereitung startete, sogar einen Trainingsgast auf Probe dabei hatte: „Es gilt jetzt Eindrücke zu sammeln, sich einen Überblick zu verschaffen“, so Pürzl, der am Mittwoch seine neuformierte U16-Mannschaft beim Probegalopp gegen Szombathely (2:3) gleich einmal beobachten konnte.

„Ein guter Test gegen einen Gegner, der im Schnitt deutlich älter war“

Schon am Dienstagabend testete die von Christoph Morgenbesser betreute U18 gegen eine U19 des FAC. Die 2:6-Niederlage ordnete der Trainer dennoch als guten Test ein: „Das war ein guter Gegner, der im Schnitt zwei bis drei Jahre älter war als wir. Von dem her war es von uns in Ordnung. Wir hatten eine gute Belastung, das ist in dieser Phase für mich jetzt am wichtigsten. Ein paar Erkenntnisse haben wir gewonnen, können wir für die kommenden Wochen mitnehmen.“

Alle 22 Feldspieler plus die beiden Torhüter kamen dabei zum Einsatz. Schon am Samstag geht es für die Morgenbesser-Mannschaft mit einem internationalen Vergleich weiter, wenn man im VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn um 10 Uhr auf Ljubljana (Slowenien) trifft.