AKA Burgenland: U15 bei Cordial-Cup-Quali zweimal knapp gescheitert

Topmotiviert und mit dem Ziel, das Quali-Turnier in Wien (gespielt wurde am Landhaus-Platz in Floridsdorf) zu gewinnen, starteten die U15-Kicker am Ostermontag in die Gruppenphase. Der erste Teil des Vorhabens glückte souverän, drei Siege in drei Spielen bedeuteten zunächst den Einzug in das Viertelfinale. Dort wurden die Altersgenossen vom FC Stadlau mit 4:0 abgefertigt. „Das war mit Abstand unsere beste Partie“, resümierte Trainer Christoph Morgenbesser.

Dann kam die heiße Phase des Turniers. Im Halbfinale ermauerten die Waidhofener ein torloses Remis, gewannen dann das Elfmeterschießen gegen die Burgenländer. „20 Minuten Spielzeit sind nicht sehr viel“, so der Coach. „Überhaupt gegen einen Gegner, der sich auf das Verteidigen beschränkt.“ Übrigens: Da der FAC als Veranstalter fix für das international heiß begehrte Event im Mai in Kitzbühel qualifiziert ist und beim Heimturnier im Finale stand, hätte auch Platz zwei für die Teilnahme gereicht.

Im Spiel um den dritten Platz war offensiv auch nicht viel möglich, gegen die Gäste aus Deutschland, den KSV Baunatal, unterlagen die Burgenländer auch wieder im Penaltyschießen.

Am Dienstag und am Mittwoch standen dann regenerative Übungseinheiten am Programm, immerhin wartet am Samstag die Auswärtsfahrt nach Klagenfurt. „So wie es aussieht, können wir aus dem Vollen schöpfen“, blickt Morgenbesser bereits der nächsten sportlichen Herausforderung entgegen. Dabei will der Coach mit seinem Team an die zuletzt guten Leistungen seiner Youngsters anschließen.

Statistik zur Cordial-Cup-Quali

Gruppe B: Post SV – Columbia Floridsdorf 1:0, Wiener Viktoria – AKA Burgenland 0:3 (Tore: Balogh, Duran, Luner), Post SV – Wiener Viktoria 2:0, Columbia Floridsdorf – AKA Burgenland 0:2 (Tore: Nukic, Schmid), Post SV – AKA Burgenland 1:2 (Tore: Rajic, Precilla), Columbia Floridsdorf – Wiener Viktoria 0:0.

Endstand: 1. AKA Burgenland (9 Punkte), 2. Post SV (6), 3. Columbia Floridsdorf (1; -3), 4. Wiener Viktoria (1; -5).

Viertelfinalspiele

KSV Baunatal (D) – Post SV 1:0

AKA Burgenland – FC Stadlau 4:0 (Tore: Duran, Precilla, Fellinger, Grabovac)

SV Donau – FAC Wien 0:1

SG Waidhofen/Ybbs – Hartberg AKA 3:1 n.E.

Halbfinalspiele

KSV Baunatal (D) – FAC Wien 0:1

AKA Burgenland – SG Waidhofen/Ybbs 2:3 n.E.

Spiel um den dritten Platz

AKA Burgenland – KSV Baunatal (D) 3:4 n.E.

Finale

SG Waidhofen/Ybbs – FAC Wien 5:4 n.E.

U15-Kader AKA Burgenland: Jonas Kollar, Paul Mayr (Torhüter); Dmytro Artemenko, Dominik Balogh, Sebastian Billmaier, Amel Duran, Anton Fellinger, Luka Grabovac, Emilio Luner, Johannes Melisits, Alessandro Nukic, Deniz Özmen, Florian Pirkl-Weisz, Noah Precilla, Cristiano Rajic, Adin Sarac, Nico Schaller, Simon Schmid, Max Schranz.

U16 und U18 trainierten

U16-Trainer Philipp Pürzl bat seine Burschen am Montag zum Training, nachdem diese rund um Ostern vier Tage freibekommen hatten. „Ich erwarte einen schwierigen Gegner, dessen Fokus auf das Verteidigungsspiel samt raschem Umschalten liegt“, weiß der Trainer. „Wichtig ist, dass wir gut gestaffelt stehen und auch konzentriert über 90 Minuten ans Werk gehen“, so Pürzl weiter. „Nach zwei Niederlagen in Serie wollen wir definitiv wieder voll anschreiben.“

U18-Chefcoach Christoph Witamwas war bis Dienstag mit den ÖFB-Damen im Einsatz, Ronny Spuller bereitete indessen das Team auf die Reise nach Kärnten vor. Vor allem in der Offensive erwartet er mehr Durchschlagskraft, zuletzt verzettelte man sich im gegnerischen Strafraum mit Brechstangen-Fußball. „Wir müssen wieder auf unsere spielerischen Stärken vertrauen“, erläutert Spuller, „dann werden wir auch mit einem Sieg heimkommen“.