Austria Wien kommt ins Burgenland - die Ex-Kollegen sind im Anmarsch

„Wir bilden eben nicht nur Spieler, sondern auch Trainer aus“, meinte AKA-Sportchef Patrick Glavanits im Juni. Da war fix, dass mit Christoph Witamwas ein weiterer Trainer, der im Burgenland groß geworden ist, zur Akademie der Wiener Austria übersiedelt. Der violette AKA-Leiter Manuel Takacs startete in der Fußballakademie Burgenland als Assistenztrainer, wurde dann Chefcoach und später AKA-Boss. Über den Umweg LASK gelang er im Sommer des Vorjahres zu den Veilchen. Takacs handelte - aus Sicht der Wiener - seit seiner Bestellung zum Sportchef klug und geschickt. In seiner - knapp etwas über ein Jahr dauernden - Amtsperiode folgten ihm Manuel Weber, Joachim Fenz und Fabian Zolles. Auch der violette Chef der Scouting-Abteilung, Rainer Messetler, hat im Burgenland lange als Trainer gearbeitet. Nach seinem Engagement als Kampfmannschaftscoach in seinem Heimatdorf Illmitz betreute er, unter anderem, die rot-goldene U14-Landesauswahl. Aber auch die Burgenländer haben sich ein Ex-Veilchen geschnappt. Torwarttrainer Michael Walker war bis Juni 2021 dort im Nachwuchs beschäftigt.

Eines ist am Samstag aber klar: Gastgeschenke soll es am Rasen keine geben.

„Kein einfacher Brocken“, meint U15-Trainer Patrik Bani vor dem Duell mit den Austrianern. „Wir gehen davon aus, dass wir wenig Ballbesitz haben werden.“ Aus diesem Grund will man die eigenen Stärken forcieren, um erfolgreich zu sein. Vor allem die schnellen Außenbahnspieler sollen mit raschen Vorstößen für Gefahr im Strafraum sorgen. „Nicht nur die, sondern auch wir haben nämlich etwas drauf“, stellt Bani fest. Im Prinzip kann er aus dem Vollen schöpfen, lediglich Max Wimmer - er erlitt im Vorbereitungsspiel im Sommer einen Schlüsselbeinbruch und gehört im Normalfall zum Stamm - fällt noch länger aus.

Dass alleine der Name eines Großklubs Motivation genug ist, davon geht U16-Trainer Philipp Pürzl aus. In der Abwehr will man sattelfester werden. „Da haben wir den größten Aufholbedarf“, erklärt der Coach. Auch die vermeidbaren Fehler will man abstellen. „Knifflige Situationen lösen die Spieler meistens ideal, bei einfachen Sachen unterlaufen uns noch zu viele individuelle Patzer.“ Pürzl spekuliert damit, dass Botond Szeker von der U18 als Leihgabe kommt, dann steht die Abwehr viel stabiler. Max Schranz trägt noch Gips (Haar-Riss in der Elle), sein Einsatz ist eher unwahrscheinlich.

Den positiven Trend - trotz drei Niederlagen zum Start - möchte die U18 fortsetzen. Johannes „Joschi“ Polster kam erst am Dienstagabend vom Nationalteam - er kam sowohl gegen Polen (0:4) als auch gegen Kroatien (3:3, 1 Tor) zum Einsatz - zurück, ist aber gesetzt. Trainer Christoph Morgenbesser muss nur auf Gabriel Macic (Muskelfaserriss) verzichten. „Wir wollen anschreiben“, so der Coach.