Der AKA-Spieltag kompakt: U15-Kicker feierten einen Auswärtssieg

U15: Sankt Pölten - Burgenland 1:2. Die Partie war erst wenige Minuten alt, schon zappelte der Ball im Kasten von AKA-Keeper Leo Heckermann. Doch die Burgenländer erholten sich von diesem frühen Schock ziemlich rasch und erarbeiteten sich ein Übergewicht im Mittelfeld. „Wir haben ab diesem Zeitpunkt sehr gut verteidigt und uns vom Konzept nicht abbringen lassen“, meinte Trainer Patrick Bani. „Meine Youngsters sind dann so richtig in Schwung gekommen.“

Noch vor dem Seitenwechsel fiel der verdiente Ausgleich. Leon Treiber steckte die Kugel ideal durch, Ben Kieras war zur Stelle und netzte ein. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Gäste weiter alles gut im Griff. Nach einem raschen Einwurf kam Marc Zimmermann an den Ball, tankte sich energisch durch und legte für Noah Storczer ideal ab - 1:2-Führungstreffer. In weiterer Folge kam man noch zu zwei dicken Chancen, doch Kieras agierte beide Male zu eigensinnig. „Da hätten wir den Sack zumachen können“, so Bani weiter. Durch kluges Attackieren und gekonntes Umschalten ließ seine Mannschaft aber bis zum Abpfiff nichts mehr anbrennen. „Vorne waren wir sehr effizient - vier Chancen, zwei Tore und hinten standen wir kompakt“, lobte der Coach.

Am Samstag will man gegen Ried wieder voll anschreiben. Bis auf den rekonvaleszenten Spieler Max Wimmer (darf nach seiner Schlüsselbein-Verletzung noch keine Zweikämpfe bestreiten) können Ivo Smudla & Co. aus dem Vollen schöpfen.

U16: Sankt Pölten - Burgenland 3:1. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie gelang den Gastgebern in der ersten Halbzeit die Führung. Nach der Pause spielten die Burgenländer jedoch mutig weiter und wurden mit dem Ausgleich belohnt. Dmytro Artemenko wurde im Strafraum gelegt und Cristiano Rajic verwandelte den Elfmeter sicher. Doch den Niederösterreichern gelang bald der zweite Treffer. Nach einer guten Kombination über die linke Seite stand die Verteidigung nicht nahe genug am Ball. Der Knackpunkt war dann ein Hand-Elfmeter. Tormann Paul Mayr parierte diesen zwar, jedoch ließ der Schiedsrichter den Penalty wiederholen. Der Zwei-Tore-Rückstand war dann nicht mehr aufzuholen. „Durch die Misserfolge der letzten Wochen fehlt es den Burschen auch am nötigen Selbstvertrauen“, stellte Trainer Philipp Pürzl fest. „Zudem gibt es in jeder Partie zumindest eine fragwürdige Schiri-Entscheidung gegen uns.“

Gegen Ried will man nun das Glück erzwingen. „Wir werden diese Woche hart daran arbeiten und wollen den Platz endlich wieder als Sieger verlassen“, gibt der Coach die Marschroute aus. Max Schranz fühlte sich am Freitag noch nicht fit, diesen Samstag sollte er aber wieder zur Verfügung stehen.

U18: St. Pölten - Burgenland 3:1. Die Gäste reisten stark ersatzgeschwächt in die NÖ-Hauptstadt: Johannes Haindl (fällt nach seinem Kreuzband- und Meniskusriss mindestens ein halbes Jahr aus) sowie die angeschlagenen Johannes Polster, Gabriel Macic, Botond Szeker, Moritz Luhn und Leon Bernhard fehlten.

Trotz dieser Ausfälle präsentierte man sich anfangs ausgezeichnet. Rasches Umschalten sorgte für Gefahr - so scheiterte Florent Veseli am gegnerischen Tormann, Gabriel Federer fand ebenfalls zwei gute Möglichkeiten vor. Aus einem Konter gelang den Niederösterreichern das 1:0. Nach dem Seitenwechsel drängten die Morgenbesser-Mannen auf den Ausgleich. Doch wiederum aus einem Konter fiel das 2:0. Bezeichnend für die aktuelle Situation war dann der Lattenschuss von Federer. „Momentan müssen wir uns alles zwei- oder dreimal erarbeiteten“, ärgerte sich der Coach. Nach dem dritten Gegentor (per Kopf) warf man noch einmal alles nach vorne. Doch mehr als der Ehrentreffer durch Tobias Gager war nicht drinnen. „Ein Déjà-vu zur Vorwoche, wir vergeben zu viele Chancen“, schüttelte Christoph Morgenbesser den Kopf.

Gegen Ried hofft man, dass der eine oder andere Spieler retour kommt, vor allem die Abwehr benötigt Stabilität.

U15: St. Pölten/NÖ – Burgenland 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (3.) Ivanovic, 1:1 (36.) Kieras, 1:2 (51.) Storczer.- Burgenland: Heckermann; Treiber, Zefferer, Lechner, Braunstein; Dursun (71. Melisits), Adler; Khidach (65. Khatchikian), Storczer (71. Halwachs); Kieras (73. Izgi), Zimmermann (56. Flamm).

U16: St. Pölten/NÖ – Burgenland 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (31.) Hafenscher, 1:1 (46., Elfmeter) Rajic, 2:1 (64.) Pöll, 3:1 (69., Elfmeter) Pöll.- Gelb-Rot: Sarac (74., Unsportlichkeit).- Burgenland: Burgenland: Mayr; Billmaier, Sarac, Bruckner (77. Luner), Pauliny; Fellinger (54. Grabovac); Walizadah, Frühwirth (54. Schmid), Artemenko (77. Duran); Rajic, Precilla (77. Nukic).

U18: St. Pölten/NÖ – Burgenland 3:1 (1:0).- Torfolge: Torfolge: 1:0 (29.) Zilic, 2:0 (49.) Kleinbruckner, 3:0 (75.) Riegel, 3:1 (86.) Gager.- Gelb-Rote Karte: Salihovic (93., Foul).- Burgenland: Bachmann; Erbay, Veseli, Großmann, Psihoda (50. Perassino); Salihovic, Federer, Jakupi (71. Gager), Kedl (61. Resner); Kainz, Vlna.

Samstag, 14 Uhr: Burgenland U15 – Ried U15, Burgenland U16 – Ried U16.

Samstag, 16 Uhr: Burgenland U18 – Ried U18.