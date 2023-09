U15 mit Erfolgserlebnis gegen die Austria - ein 0:0 abgetrotzt

U15: Burgenland – Austria 0:0. Die Heimischen gingen – speziell in der Defensive – extrem konzentriert und engagiert ans Werk. „Die Jungs haben die Trainingsinhalte toll umgesetzt“, freute sich Trainer Patrik Bani. „Die Austrianer rechneten damit, dass wir uns hinten reinstellen und mit langen Bällen nach vorne kommen wollen.“ Dem war nicht so, die Burgenländer versuchten, die Bälle flach zu halten, die Räume eng zu machen und mit raschen Kombinationen zum Erfolg zu kommen. Einmal war Ben Kieras durch, doch er behielt vor dem Tormann nicht die Nerven, schoss ihn an. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Veilchen die Schlagzahl und drückten enorm aufs Tempo. Torhüter Leo Heckermann wuchs in dieser Phase über sich hinaus und machte mit tollen Paraden gleich vier Top-Chancen zunichte. Das eine oder andere Mal hatte man freilich auch das nötige Quäntchen Glück, denn die Wiener erwiesen sich als Meister im Vernebeln von Chancen. In der Schlussphase war auf einmal Noah Storcer durch – er dribbelte drei Gegenspieler aus, doch anstatt aufzuspielen, versuchte er es selber – die Kugel landete im Aus. In den letzten Minuten verriegelten die Hausherren dann mit zwei Blöcken den eigenen Strafraum – man wollte sich unbedingt mit einem torlosen Remis für den Aufwand belohnen. Das gelang auch.

Am Freitag wollen die U15-Kicker in St. Pölten auch wieder anschreiben. „Wir werden weiter am Defensiv-Verhalten arbeiten“, erklärt Bani, der wohl aus dem Vollen schöpfen kann.

U16: Burgenland – Austria 0:3. Von einer „erwartet schwierigen Begegnung“ sprach Coach Philipp Pürzl nach dem Spiel. Im ersten Durchgang sah man wenig gefährliche Strafraumszenen – nur deren zwei. Während Noah Precilla am Schlussmann der Austrianer scheiterte, waren die Wiener bei ihrer Möglichkeit effizienter – 0:1. Im zweiten Durchgang ließ bei den Hausherren die Konzentration etwas nach, individuelle Fehler schlichen sich ein. „Natürlich hatten auch wir unsere Möglichkeiten, um den Spielverlauf zu kippen“, so Pürzl weiter. „Doch die Austrianer präsentierten sich in vielen Phasen stabiler und machten auch ihre Tore. Wenn man das ganze Spiel im Kontext betrachtet, sind wir sicherlich nicht so weit weg, wie es scheint.“

Aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt wollen die U16-Burschen nun unbedingt Zählbares mitnehmen. „Wir wollen mutig auftreten und uns dahingehend entwickeln, die nötige Konzentration über 90 Minuten zu halten“, meint Pürzl, der wieder mit dem Einsatz von Max Schranz (Verletzung an der Elle) rechnen kann.

U18: Burgenland – Austria 1:3. Zwei Hiobsbotschaften erreichten Trainer Christoph Morgenbesser einen Tag vor dem Match: Kapitän Johannes „Joschi“ Polster kam vom Nationalteam verletzt zurück (Patellasehne), dann erlitt Johannes Haindl beim Abschlusstraining einen Schlag aufs Knie (Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung). Somit fehlten beide Innenverteidiger – die Abwesenheit der beiden routinierten Abwehrspieler wirkte sich aus – vom Beginn weg sah man, wie die Defensive immer wieder Probleme hatte. Die Wiener – mit Trainer Christoph Witamwas (bis Sommer bekanntlich noch als U18-Coach in der AKA Burgenland tätig) – machten kurzen Prozess, führten rasch mit 2:0. Doch die Burgenländer gaben nie auf. Gabriel Federer traf die Stange, ein Kopfball von Moritz Luhn fiel zu unplatziert aus. Tore, die man nicht macht, kriegt man – das zeigte sich gleich nach dieser Aktion. Ballverlust im Mittelfeld – die Veilchen lagen mit 3:0 vorne. In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Heimischen kämpferisch, Luhn hatte eine gute Möglichkeit. In blendender Verfassung zeigte sich Tormann Franz Eselböck, der bei zwei Top-Chancen der Austrianer am Posten war. Simon Vlna gelang per Strafstoß der Anschlusstreffer, ein weiteres Tor gelang aber nicht, da Alexander Resner alleinstehend zwar den Torwart, aber auch das Tor überhob. „Wir konnten unsere Ausfälle nicht adäquat ersetzen“, so Morgenbesser nach dem Spiel. „Die Mannschaft ist absolut intakt, wir haben uns mental – trotz der beiden Verletzungen – gut präsentiert.“

Mit vollem Elan fährt man jetzt nach St. Pölten, berechtigte Hoffnungen liegen darauf, dass Polster bald genesen ist und den Sprung in den Kader schafft.

Die Statistiken

U15: Burgenland – Austria Wien 0:0. Burgenland: Heckermann; Izgi (72. Ludwig), Zefferer, Lechner, Braunstein; Khidach (53. Walker), Dursun (53. Khatchikian), Adler, Storczer; Kieras, Zimmermann (69. Pirkl-Weisz).

Foto: BVZ

U16: Burgenland – Austria Wien 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (7.) Huber, 0:2 (51.) Rovcanin, 0:3 (77.) Menshykov.- Burgenland: Mayr; Billmaier, Luner (78. Fellinger), Szeker, Sarac; Walzadah (57. Grabovac), Artemneko (57. Duran), Pauliny, Rajic; Precilla (65. Schaller), Konrad (57. Balogh).

Foto: BVZ

U18: Burgenland – Austria Wien 1:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (5.) Bajraktarevic, 0:2 (32.) Izderic, 0:3 (41.) Bajraktarevic, 1:3 (72., Elfmeter) Vlna.- Burgenland: Eselböck; Erbay, Großmann, Salihovic, Federer; Gager (46. Perassino), Jakupi (85. Veseli), Kedl Keinz; Vlna, Luhn (64. Resner).