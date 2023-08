AKA-Teams: Fehlstart mit drei klaren Pleiten in Vorarlberg

U15: Vorarlberg - Burgenland 3:1. Auf dem kleinen und engen Platz in Bregenz erarbeiteten sich die Gastgeber von Beginn weg eine ordentliche Feldüberlegenheit und auch einige gute Einschussmöglichkeiten. Die Burgenländer starteten in der Defensive geordnet, lediglich nach vorne tat sich ziemlich wenig. Den Heimischen gelang aus einem Freistoß der Führungstreffer. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel der Ausgleich. Ben Kieras' Schuss - nach idealer Vorarbeit von Marc Zimmermann - wurde im Strafraum von einem Vorarlberger Verteidiger mit der Hand abgewehrt. Kieras selber verwandelte den fälligen Elfmeter. In Hälfte zwei übernahmen die Vorarlberger erneut das Kommando. Nach einem Freistoß vergaßen die Gäste einen freien Spieler, der ungedeckt an der zweiten Stange lauerte - 2:1. Wiederum nach einer Standardsituation - einem Eckball - gelang das 3:1. „Mit der ersten Halbzeit kann man zufrieden sein“, fasste Trainer Patrik Bani zusammen. „Die Jungs müssen sich erst an das Tempo gewöhnen.“

U15: Vorarlberg – Burgenland 3:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (30.) Müller, 1:1 (40.+1) Kieras, 2:1 (55.) Bereuter, 3:1 (61.) Müller.- Burgenland: Heckermann (62. Straka); Braunstein, Hannak, Zefferer, Hosgören; Adler, Ludwig; Storczer (62. Pauer), Khatchikian (50. Halwachs), Kieras (55. Walker); Zimmermann (62. Khidach).



U16: Vorarlberg - Burgenland 4:1. „Komplett zu vergessen, wir haben den Start voll verschalfen“, ärgerte sich Coach Philipp Pürzl über die Präsentation seiner Burschen im ersten Spielabschnitt. Zunächst passte die Abstimmung zwischen Tormann und Innenverteidiger nicht, dann war man bei einem Freistoß nicht eng genug am Mann, schließlich ließ man die Heimischen zu locker kombinieren - schon lagen die Burgenländer 0:3 im Rückstand. Julian Konrad, Dominik Balogh und Zoaib Walizadah kamen zwar zu Chancen, brachten die Kugel aber nicht im Netz unter. Nach einer strengen Trainer-Ansprache in der Halbzeit agierten die Burgenländer danach aggressiver und standen defensiv stabiler. Der Anschlusstreffer (Elfmeter nach Foul an Noah Precilla) durch Walizadah fiel zu spät, da hatte man davor schon zwei gute Möglichkeiten ausgelassen. Aus einem Konter gelang den Vorarlbergern noch das vierte Tor. „Wir wollen möglichst schnell unsere Lehren aus der Partie ziehen. Vor allem in den Ballbesitz-Phasen müssen wir konsequenter und sicherer agieren“, so Pürzl abschließend. „Um dort etwas mitzunehmen, benötigt man zwei gute Halbzeiten, nicht nur eine. So war es eine lange Busfahrt ohne Erfolgserlebnis.“

U16: Vorarlberg – Burgenland 4:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (8.) Dobler, 2:0 (13.) Vonbrül, 3:0 (42.) Vonbrül, 3:1 (68.) Walizadah, 4:1 (80.) Ebner.- Burgenland: Koller; Schranz, Bruckner, Relota, Sarac (46. Grabovac); Balogh (60. Precilla), Pauliny, Artemneko, Walizadah; Rajic (60. Luner), Konrad.



U18: Vorarlberg - Burgenland 6:0. „Misslungener Start? Das ist ja noch harmlos ausgedrückt“, gab Trainer Christoph Morgenbesser nach der deutlichen Pleite zum Auftakt unmissverständlich zu. „Wir waren an diesem Tag in allen Bereichen nicht konkurrenzfähig.“ Waren die Burgenländer im Ballbesitz, fehlte einerseits der Mut, um sich durchzusetzen und andererseits war die Fehlerquote im Passspiel extrem hoch. Defensiv fehlte die Reife, um sich gegen die Wucht der Vorarlberger zu stemmen.

So war es lediglich eine Frage der Zeit, bis den Heimischen das Führungstor gelang. Nach einem technischen Fehler im Spielaufbau kam es zum Ballverlust - prompt hatte man den ersten Treffer kassiert. Nach einem Eckball klingelte es zum zweiten Mal, noch vor dem Pausenpfiff misslang zweimal das Umschaltespiel - Gegentreffer Nummer drei und vier. Die einzige Möglichkeit der Burgenländer hatte Simon Vlna (er weilt momentan beim slowakischen Nationalteam), sein Schuss wurde vom gegnerischen Tormann mit dem Fuß abgewehrt.

Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste sich aufzubäumen, was aber nur vereinzelt gelang. Nach vorne fehlte es an Durchschlagskraft, hinten stand man nicht stabil genug. Den Vorarlbergen reichten zwei rasche Konter, um das halbe Dutzend perfekt zu machen. „Gegen Klagenfurt müssen wir uns stark verbessern und von einer anderen Seite zeigen“, stellt Morgenbesser klar.

Vorarlberg – Burgenland 6:0 (4:0).- Torfolge: 1:0 (10.) Crnkic, 2:0 (19.) Oberwaditzer, 3:0 (37.) Akubulut, 4:0 (41.) Amenaghawon, 5:0 (62.) Akubulut, 6:0 (75.) Crnkic.- Burgenland: Böhm; Veseli, Haindl, Großmann, Salihovic; Kedl (76. Resner), Keinz, Vlna, Gager (46. Polster); Macic (46. Luhn), Federer (70. Erbay).

Vorschau auf die nächste Runde





Samstag, 14 Uhr: Burgenland U15 – Klagenfurt U15, Burgenland U16 – Klagenfurt U16; 16: Burgenland U18 – Klagenfurt U18.