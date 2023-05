Akademie-Teams mit breiter Brust nach Ried

Mit der Entwicklung der Mannschaft „sehr zufrieden“ zeigt sich U15-Cheftrainer Christoph Morgenbesser. Im Vergleich zum Herbst zeigen seine Burschen jetzt konstantere Leistungen. Der Frühjahrsauftakt gegen die Admira (0:2) war ein Weckruf. Nur bei der Austria (0:3) war man glatt unterlegen. Die 0:4-Heimpleite gegen Tirol war vor allem dem orkanartigen Wind geschuldet. Stark war vor allem der 2:0-Sieg beim LASK, wo Cristiano Rajic & Co. den Gegner in sämtlichen Belangen beherrschten. „Speziell im Spiel gegen den Ball haben wir einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht“, erklärt der Coach. „Wir handeln jetzt deutlich aktiver und aggressiver.“ In Ballbesitz versucht man, variabel zu agieren. Aktuell plagen sich die Youngsters im letzten Drittel zum Abschluss zu kommen. „Exakt das wollen wir in den letzten drei Partien verbessern, um die Chance auf einen einstelligen Tabellenplatz zu wahren“, so Morgenbesser.

In Ried erwartet die Burgenländer ein Team, das in der Rückrunde deutlich an Qualität dazugewonnen hat. „Da müssen wir ordentlich performen, dann ist schon was möglich“, ist Morgenbesser optimistisch. Kadertechnisch kann er aus dem Vollen schöpfen.

Auch U16-Trainer Philipp Pürzl zieht eine positive Zwischenbilanz, ehe es in das Saisonfinale geht. „Wir haben dreimal sehr knapp verloren“, schmerzt ihn ein wenig, dass viel mehr Punkte am Tabellenkonto stehen könnten. Besonders bitter war die 0:2-Niederlage bei der Wiener Austria, wo man eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab. Im Vordergrund steht für sein Trainerteam immer noch die individuelle Förderung.

„Wir verfügen über eine Handvoll Top-Qualitätsspieler, die eine Partie entscheiden können“, führt Pürzl aus. „Es liegt an uns, die anderen Burschen auf ein ähnliches Level zu bringen.“ So haben beispielsweise Alexander Resner und Fabio Kedl gewaltige Schübe nach vorne gemacht. „Einige, die wir im Vorjahr gar nicht auf dem Radar hatten, haben sich stark gemausert.“ Mit dem Ungarn Botond Szeker (zurzeit verletzt) und dem Slowaken Simon Vlna wurden zwei Kicker in die Nationalteams ihres Landes einberufen.

In Ried erwartet Pürzl einen tiefstehenden Gegner, der auf rasche Konter lauert. „Unsere Restverteidigung wird achtgeben müssen“, erklärt der Coach. „Mit Gegenpressing wollen wir früh in Führung zu gehen.“

Als Initialzündung bezeichnet U18-Trainer Christoph Witamwas die 1:2-Auftaktpleite gegen Admira. „Wir hatten danach wegen der Länderspielpause zwei Wochen Zeit, um Fehlerketten auszumerzen. Die Jungs haben das dann alles überraschend schnell umgesetzt“, erläutert der Trainer. Vor allem das Offensivspiel wurde schneller, die Pässe in die Tiefe genauer. Mit Marcel Stöger und Enrico Steiner (laboriert momentan an einem Muskelfasereinriss) verfügt man über zwei sehr schnelle Flügelspieler. Dass auch die Moral passt, sah man beim 4:4-Unentschieden beim LASK. Dort konnte ein 1:4-Rückstand noch egalisiert werden. „Das war ein gefühlter Sieg“, atmetete Witamwas danach durch. Das Glück des Tüchtigen hatte man auch, Liga-Krösus Salzburg konnte auswärts ein 2:2 abgerungen werden.

Am Freitag erwartet der Coach einen harten Kampf. „Die Rieder lauern meist auf den zweiten Ball.“