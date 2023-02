Letzte Härtetests für AKA-Kicker

Werbung

Am Freitag wurde der Ernstfall geprobt, alle drei Teams feierten im letzten Probegalopp (Ausnahme U18, da wurde noch ein Test gegen die Kampfmannschaft aus Grimmenstein eingeschoben) gegen die ungarischen Altersgenossen aus Györ Siege. Somit ist man für den Auftakt der Frühjahrsspiele in der ÖFB-Jugendliga gerüstet.

U15-Trainer Christoph Morgenbesser sah einen deutlichen 3:0-Erfolg seiner Mannschaft. Allerdings benötigten seine Jungs Zeit, um in die Gänge zu kommen. „Die Ungarn hatten am Anfang mehr vom Spiel“, gab Morgenbesser zu. „Vor allem in den Zweikämpfen agierten wir zu lasch.“ Danach folgte der Weckruf, der Eisenstädter Dominik Balogh traf mit einem satten Schuss. Dann lief es für die Heimischen wie am Schnürchen: Der Marzer Deniz Özmen stand nach einer Hereingabe goldrichtig und beförderte – 2:0. Balogh sorgte noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse, er behielt vor dem gegnerischen Tormann die Ruhe und netzte ein. Im zweiten Durchgang kontrollierte man zwar das Spielgeschehen, Zählbares konnte jedoch nicht mehr verbucht werden. Der Sieg war dennoch hochverdient. Mehrere Spieler fehlten krankheitshalber: Sebastian Billmaier, Simon Schmid, Simeon Habeler, Stefan Bruckner, Florian Pirkl-Weisz und Johannes Melisits mussten passen. Luca Radojicic, der sich vor zwei Wochen einen Einriss des Kreuzbandes zugezogen hat, wird noch mehrere Wochen ausfallen.

Den U16-Kickern steckt die anstrengende Trainingswoche noch in den Beinen. „Wir hatten sehr intensive Einheiten und an vielen Schrauben gedreht“, merkte Trainer Philipp Pürzl an. Die Gäste aus Györ wirkten spritziger und agiler, gingen in den Zweikämpfen stets an die Grenze des Erlaubten. „Da mussten wir uns erst einmal anpassen“, so der Coach weiter. In weiterer Folge ließ Valdet Jakupi die Chance, per Elfmeter in Führung zu gehen, aus. Die Ungarn antworteten auf die Nachlässigkeiten – ein abgefälschter Schuss läutete eine passive Phase bei den Burgenländern ein, welche auch noch mit dem zweiten Gegentor bestraft wurde. Nach dem Seitenwechsel gelang durch ein frühes Pressing der rasche Anschlusstreffer durch Simon Vlna. „Ab diesem Zeitpunkt übernahm mein Team komplett die Kontrolle“, meinte Pürzl, der sah, wie Julian Konrad und Nico Kedl den Spieß noch drehten – 3:2. „Eine ansprechende Leistung, wir sind auf einem guten Weg“, lobte der Trainer.

Gegen die körperlich robusten Jungmannen aus Györ waren die U18-Kicker in allen Belangen gefordert. Nico Frasz köpfte nach einer idealen Flanke von Mika Hahn in die Kreuzecke ein. Dann riss etwas der Faden, zwei individuelle Fehler reichten den Ungarn, um mit einem Vorsprung in die Kabine zu gehen. Zur Halbzeit änderte Trainer Christoph Witamwas das Spielsystem und wechselte fünf frische Feldspieler ein. Plötzlich rollte ein gefährlicher Angriff um den anderen auf das gegnerische Tor. Abermals Frasz, dann Nico Pichler und Lind Hajdari sowie Michael Preisinger mit einem traumhaften Freistoß sorgten für klare Verhältnisse – 5:3.

Für zwei U18-Akteure gibt es keine „Pause“ in den Ferien – Johannes Polster und Gabriel Macic rückten zu einem Lehrgang des ÖFB-Nationalteams ein. Auch Witamwas ist seit vergangenem Montag in seiner Funktion als Assistenztrainer beim ÖFB-Damen-Nationalteam im Zuge eines zehntägigen Lehrgangs auf Malta aktiv.