Neuer Verein Burgenland Juniors? „Es wird nicht am BFV scheitern“

Werbung

Wer künftig in der Fußballakademie (AKA) Burgenland als strategischer Partner ein starkes Wort mitreden wird, ist nach wie vor Teil jener Gespräche, die die Vertreter des Landes führen. Wie die BVZ berichtete, soll es sich bei dem besagten Interessenten um Benfica Lissabon handeln:

Strategischer Partner Fußballakademie Burgenland winkt Deal mit Benfica Lissabon!

Seitens des Landes Burgenland, das 80 Prozent AKA-Anteile hält, werden keine potenziellen Namen kommentiert. Noch ist dieser Punkt offiziell also ein ungelegtes Ei. Bereits ausgebrütet wurde im Zusammenhang mit der Akademie aber ein anderes Küken, das im rot-goldenen Amateurfußball künftig aktiv sein soll: die Burgenland Juniors.

Der neue Verein, dessen Obmann mit Sport Burgenland GmbH-Geschäftsführer Toni Beretzki auch der Mastermind der Sportstrategie Burgenland ist, soll dem Betrieb der Fußballakademie Burgenland und den dort spielenden Talenten einen möglichen Weg für die Zeit nach den ÖFB-Jugendligen vorzeichnen.

Vereinssitz am Standort der Fußballakademie

Geknüpft ist der Einstieg der Juniors allerdings schon an einen Abschluss mit einem strategischen Partner. So oder so stellt Beretzki klar, was für die Youngsters notwendig sei: „Es ist generell ganz wichtig, hier eine neue Perspektive zu schaffen.“

Gegründet wurden die Burgenland Juniors logischerweise mit dem Vereinssitz am Standort der Fußballakademie in Mattersburg. Neben Beretzki sind laut Vereinsregisterauszug auch Sport Burgenland-Prokurist Bernd Dallos als Obmannstellvertreter sowie Fußballakademie-Geschäftsführer Oliver Snurer als Schriftführer mit an Bord. Die weiteren offiziellen Funktionen des neuen Vereins: Toni Pauschenwein als Schriftführer-Stellvertreter, Wolfram Pirker als Kassier und Nadine Leitgeb als Stellvertreterin – alle Protagonisten haben Bezug zur Sportschiene des Landes.

Soweit zur vereinsrechtlichen Basis der Burgenland Juniors, die sich mit Blickrichtung neue Saison 22/23 rechtzeitig gegründet und ebenso rechtzeitig den Antrag auf Aufnahme in den Burgenländischen Fußballverband (BFV) gestellt haben. Bis einschließlich 20. Mai musste das erledigt sein.

Langfristig Option für Profifußball-Comeback im Burgenland

Der operative Plan der Juniors weicht allerdings deutlich ab vom klassischen Aufnahmeprozedere für einen neuen Verein. Weil es in diesem Fall offensichtlich andere Parameter gibt, die zu berücksichtigen sind. An sich wird ein neuer Klub in der niedrigsten Spielklasse eingeteilt.

Im Fall der Burgenland Juniors wurde im Zuge der Vorgespräche deponiert, dass der mögliche neue Kampfmannschaftsarm der AKA in der Burgenlandliga eingegliedert werden soll, also in der vierten statt in der siebenten Leistungsstufe. Beretzki: „Sonst hätte es auch sportlich keinen Wert für uns.“ Die Kombination eines strategischen Partners, der einsteigt, und einer sportlich großen Zielsetzung benötige diesen Schritt.

Geht alles auf, dann soll die Burgenlandliga im neuen Konstrukt nicht das Ende der Fahnenstange sein. So soll es früher oder später weiter rauf gehen, um dann eben auch langfristig wieder Profifußball im Burgenland zu ermöglichen.

Zukunftsmusik. Vorerst geht es um die ersten Schritte des neuen Wegs, der eben in der Landesliga beginnen soll.

Von den Durchführungsbestimmungen des BFV her ist die Variante eines Direkteinstiegs übrigens möglich. Der dafür vorgesehene Paragraph 5, Absatz 9 (siehe Faksimile) sieht zwar grundsätzlich eine Eingliederung ganz unten vor, bietet aufgrund der Formulierung hier aber in begründeten Ausnahmefällen einen Handlungsspielraum. Der werde den Burgenland Juniors wohl auch gewährt, will BFV-Präsident Günter Benkö zwar nicht zu offensiv vorgreifen, was die Letztentscheidung betrifft, aber sehr wohl eine Stoßrichtung unterstreichen. Der BFV selbst verfügt zudem (neben der Stadt Mattersburg) noch über zehn Prozent Anteile am AKA-Betrieb und stellt außerdem die nötige Lizenz zur Verfügung.

Benkö: „Seit 1923 (Gründung des BFV, Anm.) hat es so eine Ausnahmesituation nicht mehr gegeben, dass die Chance da ist, das Land relativ zeitnah wieder mit einem möglichen Spitzenklub positionieren zu können. Natürlich ist die Sache noch nicht gegessen, aber es wird nicht am BFV scheitern. Der Vorstand hat sich bereits grundsätzlich dafür ausgesprochen.“

Im Fall eines Eintritts sollen die Juniors übrigens auch, so der Plan, wie eine RLO-1b-Mannschaft bewertet werden – und keine Reserve stellen müssen. Benkö: „Mit dem gesamten Akademie-Betrieb und den Burgenland Juniors ist eine Reserve nicht zu vereinbaren.“ Dieses Thema gilt es seitens des BFV zu klären.

Akademie-intern geht es in weiterer Folge wiederum auch um die Spielerrechte. Derzeit sind die Talente entweder bei ihrem burgenländischen Stammverein gemeldet, oder direkt beim AKA-Verein, der „SV Fußballakademie Burgenland“ heißt.

Künftig könnte es mit den Burgenland Juniors dann, ähnlich wie das der SV Mattersburg damals war, einen Player geben, der die größten Talente mit Perspektive schon frühzeitig unter Vertrag nimmt oder eben im Lauf der AKA-Zeit mit Blick auf die weitere Karriere aktiv wird. Beretzki: „Das hängt alles immer auch von den Spielern selbst sowie den Stammvereinen ab.“

Kein zusätzlicher Abstieg, aber dafür eine 17er-Liga

Der Spielausschuss des BFV wird den Antrag jedenfalls behandeln und offiziell dann eine Entscheidung nach dem Ende der Meisterschaft treffen. Die ist in der Burgenlandliga am 11. Juni zu Ende. Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des Verbands: „Am 20. Juni ist dann die nächste Vorstandssitzung, da sollte bereits Klarheit herrschen.“

Apropos Klarheit: Die gibt es längst bei der Abstiegsfrage in Kombination mit einem möglichen Eintritt der Burgenland Juniors. Ein solcher hat nämlich keine Auswirkungen auf die aktuelle Saison, in der maximal ein Team runter muss. Der Haken: In der kommenden Saison (22/23) wird es dafür mehr Teams treffen, die absteigen müssen – damit sich wieder alles reguliert.

Der derzeit Letzte, die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, kann also weiter hoffen. Denn der Zweite der Burgenlandliga spielt sich heuer im Zuge eines Relegationsturniers nach dem Ende der Meisterschaft gegen die Zweiten aus der Landesliga Niederösterreich und der Wiener Stadtliga einen zusätzlichen Platz in der Regionalliga Ost aus. Gelingt das, bliebe der Letzte der Burgenlandliga drin. Im Fall eines Scheiterns müsste das Schlusslicht absteigen. Dieses Abstiegs-Szenario hat aber nichts mit dem Aufnahmeverfahren der Burgenland Juniors zu tun.

Was de facto fix ist: Ohne die Juniors hat die Burgenlandliga kommende Saison 16 Teams, mit dem neuen Verein wären es dann 17 – was laut ÖFB-Meisterschaftsregeln übrigens die Zustimmung des ÖFB-Präsidiums benötigt. „Das wird nicht das Problem sein“, ist Benkö von einer guten Lösung im Sinne des burgenländischen Fußballs überzeugt.