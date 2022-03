Patrick Bani als neuer U18-Co-Trainer im Einsatz

Nach dem überraschenden Abschied von Daniel Wind (kehrte im Jänner wieder zu Austria Wien zurück) war die Position des zweiten Assistenztrainers vakant. Der Sportliche Leiter Stefan Fuhrmann kontaktierte Patrick Bani, der bislang im LAZ Eisenstadt und als Co-Trainer der U14-BurgenlandAuswahl tätig war. Nach einer kurzen Bedenkzeit sagte der 24-jährige Sportstudent (wird im Juni auf der Schmelz fertig) zu. „Für mich ist das eine richtige Win-win-Situation. Meine Ambitionen als Trainer gingen nämlich genau in diese Richtung. Nur kam das jetzt überraschend früh.“

Unter der Woche steht er bei vier Übungseinheiten am Platz, leitet auch das Athletiktraining. „Die Stimmung im Team ist super, ein tolles Miteinander“, so der Neo-Coach. Gemeinsam mit Ronny Spuller und Cheftrainer Christoph Witamwas steht er dann an den Wochenenden auf der Seitenlinie. Als Kicker hat er bereits professionelle Strukturen erlebt, war in der Jugend bei den Salzburger Bullen und bei den Veilchen in Wien-Favoriten. Nach zwei schweren Knieoperationen war aber vor drei Jahren Schluss, nun liegt der Fokus voll auf der Trainer-Karriere.