Selten richtig „auf Touren“ gekommen

Dabei sah es zu Beginn der neuen Saison gar nicht so schlecht aus. Nach einer knappen Niederlage in Tirol – wo man trotz einer guten Leistung 2:3 unterlegen war – feierte die U15 im ersten Heimspiel der Hinrunde schließlich einen 4:1-Sieg gegen den LASK. Doch der vermeintliche Aufwärtstrend wurde jäh gebremst, bei den Admiranern setzte es eine glatte 0:3-Niederlage und in Wolfsberg musste man sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. „Schade, da wären locker vier Punkte mehr zu holen gewesen“, blickt Trainer Christoph Morgenbesser schmerzlich auf den Auftakt zurück.

Kurzfristig auf Augenhöhe mit den Top-Teams

Die Saisonmitte verlief dann durchwachsen. Denn die 1:2-Heimniederlage gegen Klagenfurt sorgte ebenso wenig für Selbstvertrauen wie die 1:4-Klatsche in Vorarlberg, wo man zur Pause noch 1:0 in Führung gelegen war. Danach ging ein leichter Ruck durch das Team, bei den folgenden zwei Unentschieden (3:3 gegen Salzburg sowie 2:2 gegen Austria Wien) befand man sich mit den Top-Teams der ÖFB-Jugendliga auf Augenhöhe. „Das waren unsere besten Partien der Hinrunde“, so Morgenbesser. „Wir haben gesehen, dass ordentliches Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Doch auch in dieser Phase konnte der Aufwärtsschwung nicht konserviert werden – in St. Pölten und bei Sturm Graz setzte es unglückliche Niederlagen. Bei Rapid Wien hatte man zunächst Glück, ein 1:0-Vorsprung konnte in die Pause gerettet werden. Doch dann drehten die Hütteldorfer auf, wiesen die Burgenländer 5:1 in die Schranken. „Unglaubliche und haarsträubende Fehler sowie mangelnde Chancenauswertung – so kann man nur selten etwas Zählbares mitnehmen“, begründete der Coach das ständige Auf und Ab seiner Youngsters. „Manchmal wurde wirklich gut performt, aber auf diesem Niveau muss das über die gesamte Spielzeit funktionieren.“

U15-Trainer Christoph Morgenbesser erlebte Licht und Schatten. Foto: BVZ

Bei der Konstanz will man in Zukunft die Hebel ansetzen. „Die Burschen müssen einfach reifer werden“, erläutert Morgenbesser weiter. „Mannschaftstaktisch haben sie sich gut entwickelt. Mir ist natürlich klar, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen fertig ist.“ Auch das Defensivspiel und die Handlungsgeschwindigkeit müssen noch geschult und verfeinert werden. „Wir müssen lernen, kompakter, effektiver und entschlossener gegen den Ball zu agieren“, meint der Chefcoach.

Bis Mittwoch vor Weihnachten wurde noch trainiert, am Dienstag wurde ein internes Hallenkickerl angesetzt. Über die Feiertage ist Abschalten angesagt, Geist und Körper sollen sich erholen. Für die erste Jänner-Woche wurden die Spieler mit einem Heimprogramm ausgestattet, um körperlich in Schwung zu bleiben. Da man in der ersten Schulwoche 2023 auf Skikurs weilt, verschiebt sich der Start der Vorbereitung auf Montag, 16. Jänner 2023.