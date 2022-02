Akademische Gelassenheit: Geplante neue Akademie-Struktur

Was haben Bundesligist Hartberg, die Zweitligisten GAK, Kapfenberg, Horn oder Ostligist Vienna gemeinsam? Um nur einige Beispiel zu nennen. Allesamt arbeiten ambitioniert im Nachwuchs, verfügen aber über keinen offiziellen Akademie-Status. Das könnte sich für Interessenten in diesem Bereich künftig ändern.

Eben nicht nur für Bundesligist Hartberg, der mit seiner DSG Hartberg Fußball Akademie seit November 2021 eine entsprechende Einrichtung geschaffen hat und dementsprechend zeitnah im österreichischen AKA-System Fuß fassen will. Nach der Aufnahme von Aufsteiger Austria Klagenfurt im Vorjahr wären die Obersteirer der nächste Verein aus dem Oberhaus mit einer eigenen Akademie. Weil der Trend aber auf die derzeitige Struktur offensichtlich nicht mehr einfach so umzulegen ist, wurde die AKA-Neuaufnahme (also der offizielle Erhalt eines Akademie-Status) im vergangenen Herbst gestoppt. Das Akademie-Thema soll auf neuere Beine gestellt werden. Deshalb beschloss der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) auch, erst ab dem Spieljahr 2023/2024 eine erneuerte Struktur umzusetzen und Interessenten an einer Akademie-Lizenz bis dahin eine Übergangsphase zu bieten.

Diese besagt, dass der jeweilige Antragsteller 2022/2023 nicht an der ÖFB-Jugendliga teilnimmt und keine Akademie-Förderungen aus ÖFB-Mitteln erhält. Sehr wohl gelten dürfte der ausgegebene Status für die kommende Bundesliga-Lizenzierung. In deren Rahmen war bislang eine Art Pönale von 150.000 Euro für den Fußballakademien-Fördertopf vorgesehen, wer keinen eigenen oder kooperativen AKA-Status hatte.

Es wird jedenfalls etwas kommen, aber das braucht noch Zeit. Diese Zeit hat man sich nun seitens des ÖFB verschafft, um Fragen zu klären. Etwa jene des Spielbetriebs der Akademie-Mannschaften in den Altersstufen U15, U16 und U18. 13 Teams sind hier im Einsatz. Je nachdem, wie viele Akademien künftig zugelassen sind, soll es hier eine Neueinteilung geben. Ob in zwei unterschiedlichen Ligen, eventuell aufgeteilt mit abgeschwächtem Lizenz-Status (A- und B-Lizenz, die an gewisse Anforderungen geknüpft ist) und dergleichen, das alles soll evaluiert werden. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel unterstrich im Zuge einer Aussendung den Wert der Akademie-Ausbildung, „auch die Spiele in der ÖFB Jugendliga gegen die beste nationale Konkurrenz sind ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Elitespielerausbildung.“

Eine reine Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Akademien würde laut Schöttel freilich nicht dazu beitragen, im Zuge der Strukturanpassung die Leistungsparameter für die Toptalente konstant hochzuhalten. Schließlich besteht die Gefahr einer Niveau-Verwässerung. „Andererseits ist es absolut zu unterstützen, wenn Vereine gezielt in den Nachwuchsfußball investieren wollen und den Akademiestatus anstreben, so wie das im Moment gerade passiert. Der ÖFB wird sich dieser Thematik in den nächsten Monaten gemeinsam mit Experten der Bundesliga, Vertretern der Landesverbände und externen Experten sehr intensiv widmen.

Das Thema ist sehr komplex, ganzheitlich und nachhaltig zu betrachten.“ Auch ÖFB-Präsident Gerhard Milletich bewertet gegenüber der BVZ die Akademie-Bestrebungen der Vereine als „sehr lobenswert und positiv“, sagt aber ebenso, dass „sich schon auch die Frage der Nachhaltigkeit stellt. Wir müssen aufpassen, dass es keinen Wildwuchs gibt und entsprechende Kriterien für den Status geschaffen werden. Da macht die Überlegung, den Betrieb in zwei Ligen zu teilen und auch nicht den selben Status zu vergeben, durchaus Sinn. All das gilt es durchzudenken.“

„Rahmenbedingungen stimmen auf jeden Fall“

Für die bereits existierenden Akademien bedeutet dieser Trend freilich auch für die Zukunft eine Erweiterung der Konkurrenz um die Ausbildung der Talente. Burgenlands Sportlandesrat Heinrich Dorner stellte als Eigentümervertreter der Fußballakademie Burgenland jedenfalls klar: „Man wird sehen, inwieweit die kolportierten Pläne für den Akademie-Bereich realistisch sind und in welcher Form sie zur Umsetzung kommen. Die Rahmenbedingungen in unserer Fußballakademie stimmen auf jeden Fall, es wird gute Arbeit geleistet. Was die künftige Ausrichtung betrifft, gibt es laufend Gespräche und verschiedene Überlegungen, wie wir die Akademie bestmöglich aufstellen können.“

Das sieht auch Burgenlands Fußballverbands-Präsident Günter Benkö so: „Es wird gute Arbeit geleistet.“ Nachsatz: „Die Möglichkeit, dass Talente abgeworben werden, gibt es bereits jetzt. Hier gilt es auch weiterhin durch Gespräche und persönlichen Kontakt Überzeugungsarbeit zu leisten.“ Also wird weiterhin das Team rund um den Sportlichen Leiter Stefan Fuhrmann gefordert sein. Der sagt: „Wie auch immer die neue Struktur aussehen wird: Für uns gilt es am Puls der Zeit zu bleiben, um künftigen Akademie-Spielern eine adäquate Ausbildung zu bieten und so viele Profis wie möglich herauszubringen. Natürlich wäre eine Erhöhung der Akademien verbunden mit einer weiteren Verteilung von Talenten auf noch mehr Standorte, aber genau deshalb braucht es dann auch seitens des ÖFB eine Neuausrichtung.“

Und Geschäftsführer Oliver Snurer ergänzt: „Wir haben in Mattersburg mit der Trainingsstätte, der Schule und dem Internat alles vor Ort, verfügen über eine tolle Infrastruktur, haben seit 13 Jahren den Akademie-Status und dementsprechende Erfahrung. Darum werden und wollen wir auch weiterhin die erste Anlaufstelle für die burgenländischen Talente sein. Wenn die Entwicklung in Österreich eine Aufstockung der Akademie-Standorte vorsieht, werden wir auch damit umzugehen wissen.“