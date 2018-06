Bei außergewöhnlichen Trainings- und Regenerationsbedingungen holen sich die Teams im AVITA Resort - dem einzigen UEFA-zertifizierten Hotel im Burgenland - den Feinschliff für bevorstehende Aufgaben.

Heuer kam es dabei zu einem besonderen fußballerischen Leckerbissen. Der Startschuss zu den Sommercamps 2018 erfolgte mit einem Doppelpack: Das österreichische Nationalteam und WM-Teilnehmer Nigeria bereiten sich diese Woche gleichzeitig im AVITA Resort auf hochkarätige fußballerische Herausforderungen vor.

Österreichs Nationalteam rund um Kapitän Julian Baumgartlinger, David Alaba und Marko Arnautovic trifft in den kommenden „Wochen der Superstars“ auf die besten Teams der Welt. Am 30. Mai gastierte in Innsbruck WM-Gastgeber Russland, am 2. Juni in Klagenfurt Weltmeister Deutschland und am 10. Juni warten in Wien die Ballkünstler Brasiliens. Für das Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien schießt sich die Mannschaft von Franco Foda seit Mittwoch, 6. Bis Samstag, 9. Juni beim Teamcamp im AVITA Resort warmschießen. Das Highlight war für viele Fußballfans das offene Training am Mittwochabend in der Fußballarena Bad Tatzmannsdorf.

Seit 3. Und noch bis 11. Juni bereitet sich außerdem das nigerianische Nationalteam im AVITA Resort auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft vorbereiten. Die „Super Eagles“ - eine der erfolgreichsten afrikanischen Fußballnationalmannschaften – erreichten 2014 bereits zum 3. Mal das Achtelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft, gewannen dreimal die Afrikameisterschaft und wurden 1996 Olympiasieger. In Russland wird Nigeria – aktuell Nr. 47 in der FIFA Weltrangliste – in Gruppe D auf Argentinien, Island und Kroatien treffen. Nigeria ist damit eines der wenigen Teams, das sich in Österreich auf den FIFA WORLD CUP 2018 in Russland vorbereitet.

Geschäftsführer Peter Prisching: „Es ist eine Auszeichnung und Ehre, dass diese beiden Top-Mannschaften bei uns ihre Trainings-Zelte aufgeschlagen haben. Wir bieten den Teams wie immer perfekte Rahmenbedingungen.“