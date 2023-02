Kuster und Winterthur: Eine Schlappe, aber dennoch kein Frust

Werbung

Am Ende kassierte der FCW beim sportlichen Dominator der Liga eine 1:5-Schlappe. Kuster: „Trotz der deutlichen Niederlage überwiegt für mich, dass ich nach einer sehr langen Pause wieder Meisterschaft gespielt habe.“ Seit Sommer war der Schlussmann aus Pama vereinslos, ehe vor Weihnachten der Deal in die Schweiz folgte. Dass er nun vor über 27.000 Besuchern in Bern gegen die Young Boys im Einsatz war, hat der Profi-Seele freilich gutgetan. „Das ist der Fußball, der seine eigenen Geschichten schreibt. Es ist persönlich schön wieder im Meisterschaftsbetrieb zu stehen. Vor so einer Kulisse ist das schon etwas Besonderes.“

Und doch heißt die Realität beim neuen Verein Abstiegskampf. „Keine Frage, vom Ergebnis her war das ein echt bitteres Spiel gegen ein sehr starkes Team.“ 14 Punkte Respektabstand haben die Young Boys Bern im Schweizer Oberhaus auf den ersten Verfolger Lugano. Der Tabellenzweite ist auch der nächste Gegner von Kuster und Co, auf den FC Winterthur wartet ein hartes Programm. Am Sonntag geht es gegen Lugano, kommenden Mittwoch folgt der witterungsbedingte Nachtrag gegen den Dritten, Servette Genf und am 12. Februar das direkte Duell beim punktegleich liegenden Vorletzten, FC Zürich.