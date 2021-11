Wettskandal in der Regionalliga

Insgesamt soll es sich dabei um zumindest vier Akteure von drei Klubs gehandelt haben, sowohl aus dem Burgenland, Niederösterreich, als auch aus Wien. Auch weitere Personen sollen in diesem Zusammenhang aktuell in Wien inhaftiert sein.

Nicht weniger als zehn Spiele mit Ostliga-Beteiligung dürften im Zuge der Herbstmeisterschaft in das Visier der Ermittlungen geraten sein. Es geht um den Vorwurf der Spielmanipulation in Verbindung mit Wettbetrug. Bundeskriminalamt, die Firma Sportradar, Play Fair Code und der ÖFB sind hier in entsprechender Kooperation aktiv.

Die Ermittlungen laufen jedenfalls. Neo-ÖFB-Präsident Gerhard Milletich: „Es gibt hier volle Unterstützung unsererseits, um diese Causa im Sinne der Fairness im Sport lückenlos aufzuklären.“