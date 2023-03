Georg Pangl zu Gast bei Hans Peter Doskozil

Werbung

Ex-Bundesliga-Vorstand Georg Pangl war zuletzt bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu Gast und brachte dabei natürlich auch sein im November erschienenes Buch „Mein Theater der Träume“ mit. Der ausgewiesene Rapid-Fan Doskozil darf sich bei der Lektüre auf einen informativen Blick hinter die Kulissen des Profi-Fußballs freuen. Diesen gibt der national und international agierende Experte Pangl bekanntlich zum Besten. Freilich blieb bei dem sportlichen Treffen auch Zeit, um die Lage im burgenländischen Fußball zu erörtern.

Gerade der rot-goldene Fußball ist mittlerweile schließlich mehr denn je im Fokus von Pangl, hat der Stotzinger - beruflich ist er mit seiner „Pangl Football Group“ selbstständig tätig - doch auch in seinem Buch aktives Interesse am Amt des BFV-Präsidenten bekundet. Im kommenden März 2024 wird bei der nächsten Ordentlichen Hauptversammlung ein neuer Präsident und ein neuer Vorstand gewählt. Derzeit steht Günter Benkö an der Spitze des Burgenländischen Fußballverbands.