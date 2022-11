Positionsspiel um zwei Kandidaten als BFV-Vizepräsident

Werbung

Seit dem Ausschluss von Ernst Wild aus dem Führungsgremium des Verbands ist die Position des BFV-Vizepräsidenten aus der Gruppe Mitte offen. Der Obmann des ASV Draßburg hatte diese Funktion bekanntlich bis zum Sommer inne, ehe sich dann die Ereignisse in Bezug auf seine Person überschlugen.

Zur Vorgeschichte: Wild hatte im Herbst 2021 von möglicher Manipulation in Bezug auf ein Spiel der Regionalliga Ost erfahren, in Abstimmung mit seinem Anwalt ein Protokoll darüber verfasst, dieses allerdings dann nicht an den Verband weitergeleitet. Weil es sich, wie sich Wild damals rechtfertigte, nur um Gerüchte gehandelt hatte. Vom ÖFB wurde er deshalb aufgrund der Verletzung der Meldepflicht eben im Sommer für zwei Monate (eines davon bedingt) für alle Funktionen gesperrt.

Regionalliga Ost Acht Wochen Sperre: Blaue Karte für BFV-Vizepräsident Wild

Wild-Ausschluss BFV-Hauptversammlung: Eine Entscheidung, viele Diskussionen

Aufgrund dessen schloss ihn der Verband per Umlaufbeschluss aus dem Vorstand aus. Wild legte durch seinen Anwalt Berufung ein – weshalb die Causa am 20. September im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung behandelt und zur finalen Abstimmung durch die Mitgliedsvereine gebracht wurde. 43 der 80 anwesenden Vertreter stimmten für den Ausschluss.

Spätestens seitdem ist die Position des Vizepräsidenten aus der Gruppe Mitte vakant. Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt: Wer neben Robert Wieger (Gruppe Nord) und Konrad Renner (Gruppe Süd) künftig die dritte Person im Bunde der Vizes sein wird, dürfte definitiv keine g‘mahte Wiesn sein.

Der Mitte-Gruppenausschuss verständigte sich zuletzt jedenfalls auf BFV-Schriftführer Harald Schermann als Kandidat. Gruppenobmann Gerhard Kornfeind: „Wir kennen ihn und seine gute Arbeit, darum haben wir uns auch einstimmig auf seine Person als Kandidat verständigt.“

Dies wird auch im Rahmen einer Vorstandssitzung am kommenden Mittwoch so kommuniziert. Naheliegend: Für den Fall von Schermanns Bestellung würde das dann offene Schriftführer-Mandat aus der Gruppe Mitte nachbesetzt werden, um die regionale Ausgewogenheit im Kreis des Führungsgremiums zu gewährleisten.

Fürs Erste soll aber einmal vor allem der Termin für die besagte Gruppensitzung fixiert werden. Die könnte eventuell noch im Dezember stattfinden, spätestens wird sie aber im Jänner über die Bühne gehen. Bis dahin können Klubs per Antrag auch weitere Kandidaten ins Rennen schicken.

Antrag für Rebernig noch nicht da, aber wird folgen

Noch ist natürlich kein Antrag eingegangen, erst müssen die terminlichen Rahmenbedingungen stehen. Hier pfeifen es aber die Spatzen von den Dächern, dass Wolfgang Rebernig nominiert wird. Er selbst sagt: „Wenn die Vereine es wünschen, stehe ich zur Verfügung.“

Wolfgang Rebernig wird, das gilt in der Gruppe Mitte-Szene als fix, per Antrag als weiterer Kandidat ins Rennen geschickt werden. Foto: zVg

Der Rechtsanwalt ist im regionalen Fußball, nicht nur aufgrund der Vernetzung in seiner burgenländischen Wahl-Heimat Draßmarkt mit dem dortigen 2. Liga-Klub, aktiv. Auch in seiner Funktion als burgenländischer Ombudsmann für Sport- und Vereinswesen hat er mit dem rot-goldenen Volkssport Nummer eins regelmäßig zu tun.

Abgesehen davon kam er in der jüngeren Vergangenheit auch direkt mit dem Verband in Berührung. Bei der besagten außerordentlichen Hauptversammlung etwa kritisierte Rebernig den Verband vor allem aufgrund rechtlicher Komponenten rund um den Ausschluss von Ernst Wild – etwa dass in erster Instanz per Umlaufbeschluss, ohne persönlicher Befragung von Wild, entschieden wurde und in zweiter Instanz bei der Abstimmung im Zuge der außerordentlichen Hauptversammlung über Wilds Berufung die BFV-Führungsriege anwesend war. „Wenn der Vorstand Dinge in Eigenregie beschließt, ist das ein anderer Zugang als der, den ich habe. Das Recht geht schon noch vom „Volk“ aus, und das sind im BFV die Mitgliedsvereine.“

In diesem Zusammenhang sind dem Juristen auch die aktuellen Statuten ein Dorn im Auge. „Gerade bei Punkten wie dem Regelwerk oder den Reserven wäre es nötig, dass die Vereine die Möglichkeit haben sich einzubringen – und auch gegebenenfalls dann abstimmen können. Dafür würde übrigens eine außerordentliche Hauptversammlung Sinn machen.“

Klar ist freilich, dass Rebernig für den Fall seiner Wahl durchaus als höchst polarisierende Persönlichkeit in das Präsidium einziehen würde. Dass er im juristischen Kontext unangenehm sein mag, bewertet der gebürtige Kärntner aber nicht negativ, im Gegenteil: „Man muss sich einen gewissen Stellenwert erarbeiten. Außerdem bin ich für die Vereine da. Ihre Interessen bestmöglich zu vertreten, ist meine Aufgabe.“

Mit BFV-Schriftführer Harald Schermann, er ist auch Funktionär beim 2. Klasse Mitte-Verein UFC Mannersdorf, wurde der BFV-Schriftführer vom Gruppenausschuss bereits nominiert. „Ich wurde vom Gruppenobmann informiert, dass sich der Ausschuss auf meine Person verständigt hat und gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Dann habe ich zugesagt“, sagt Schermann, der beruflich als Direktor-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Burgenland und WIFI-Institutsleiter tätig ist.

„Beschäftigen uns wieder mit uns selbst“

Dass die Causa auf eine potenzielle Kampfabstimmung hinausläuft, findet der Mittelburgenländer jedenfalls „schade, denn diese Nachbestellung ist nicht das richtige Forum dafür. Wieder sind wir nach den Turbulenzen in der Situation, dass wir mit uns selbst beschäftigt sind und vor allem wieder nur über Personalien sprechen. Im Zuge einer ordentlichen Hauptversammlung macht so etwas natürlich Sinn. Jetzt sind aber bereits von den Vereinen gewählte Personen aktiv. Und es gibt viele Herausforderungen, die wichtiger sind als solche Themen.“

Detail am Rande: Sowohl Schermann, als auch Rebernig, waren in der Vergangenheit bereits im Zuge von BFV-Abstimmungen dabei. Beide Male gingen sie, um es sportlich auszudrücken, als Verlierer vom Platz. Im vergangenen Herbst war Schermann im Zuge der Nachfolge für Gerhard Milletich Kandidat als neuer BFV-Boss. Da setzte sich Günter Benkö bei der internen Vorstandswahl am Ende ganz knapp mit 8:7 Stimmen durch und beerbte Milletich als Präsident, der seinerseits an die Spitze des ÖFB wechselte.

Rebernig wiederum war 2016 bei der ordentlichen Hauptversammlung einer der beiden zu wählenden Kandidaten als Rechtsmittelreferent. Damals setzte sich Robert Bencsics, der diese Funktion nach wie vor innehat, ebenfalls vergleichsweise knapp am Ende mit 82:75 Stimmen durch.