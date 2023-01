BFV, Gruppe Mitte: Fixierter Fahrplan soll Ende Jänner stehen

Werbung

Seit dem offiziellen Ausschluss von Ernst Wild als Vizepräsident der Gruppe Mitte am 20. September durch die außerordentliche Hauptversammlung (die BVZ berichtete) ist die besagte Position unbesetzt.

Robert Wieger (Gruppe Nord) und Konrad Renner (Gruppe Süd) sind zwar als Stellvertreter von BFV-Präsident Günter Benkö in Amt und Würden, der Dritte im Bunde fehlt aber noch immer.

Ende Jänner soll dieses Thema nun geklärt werden. Im Rahmen einer Vorstandssitzung will die Verbandsspitze am 24.1. die weitere Vorgehensweise entscheiden. Hintergrund: Der Gruppe Mitte-Ausschuss einigte sich auf BFV-Schriftführer Harald Schermann als Vizepräsident. Allerdings gibt es, so viel ist bereits klar, Unterstützung seitens einiger Vereine für Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig als möglichen Gegenkandidaten für dieses Amt. Die zu klärende Thematik seitens des Verbands ist nun, ob eine Sitzung der Gruppe Mitte – analog wie im Vorfeld einer Hauptversammlung – angesetzt wird, respektive angesetzt werden muss. Erst im Zuge dieses Rahmens könnten dann Anträge und alternative Wahlvorschläge eingebracht werden.

Hier gilt es im Fall eines „Ja“ den Fristenlauf und die Vorgehensweise für diese Sitzung zu fixieren. Dann käme es, wenn beide Kandidaten zur Verfügung stehen, zu einer entsprechenden Abstimmung. Die andere Variante wäre die Bestellung von Schermann auf Basis des Ausschuss-Vorschlags. Günter Benkö zur Frage, warum sich das Thema zeitlich in die Länge zieht und was entschieden wird: „Es ist keine Gefahr in Verzug, um die Position des Vizepräsidenten überstürzt zu besetzen. Darum prüfen wir die rechtliche Grundlage lieber genau, befassen uns intensiv mit der Thematik und fällen erst dann eine Entscheidung. Es geht vor allem darum, genau auf Basis der Satzungen zu handeln.“