Drogen-Exzesse, ausschweifende Partys, acht Kinder von sechs verschiedenen Frauen – das Leben von Diego Armando Maradona war ganz offensichtlich in jeder Hinsicht extrem. Was den Argentinier, der am 25. November einem Herzinfarkt erlag, in seiner aktiven Zeit als Fußballprofi aber groß machte, war sein extremes und außergewöhnliches Können. Nicht zuletzt deshalb wird der Weltmeister von 1986 (der auf Klubebene vor allem bei Napoli durch zwei Meistertitel und den Gewinn des UEFA-Cups historischen Kultstatus genießt) nach wie vor rund um den Globus verehrt – speziell bei all jenen, die Maradonas Glanzzeiten als Fans erlebten.

Und manch andere haben wieder ganz besondere Erinnerungen, weil sie dem damaligen Superstar als ehemalige Profis auch schon aktiv gegenübergestanden sind. Die BVZ fragte bei ebensolchen Vertretern mit Burgenland-Bezug nach. Auffallend: Alle hatten auch 30 bis 40 Jahre danach noch viel zu sagen.

„Maradona war wie eine Sandviper: schnell, wendig und technisch viel zu gut für uns. Wir waren teilweise wie Statisten.“ Willy Kreuz erinnert sich ans 1:5 gegen Argentinien 1980

So etwa Christian Keglevits. Ende Jänner wird die stürmende Rapid-Legende aus Weiden bei Rechnitz (längst lebt er mit seiner Familie in Schwechat) 60 Jahre, am 3. Mai 1990 war er als Teamspieler mit Österreich beim 1:1 gegen Argentinien im Einsatz. Rot-Weiß-Rot war für die anstehende WM in Italien qualifiziert, die Argentinier reisten als amtierender Weltmeister zum Testspiel in das damalige Praterstadion. „Es war ein einzigartiges Erlebnis für uns. So viele Möglichkeiten gegen solche Stars – und im Speziellen eben Maradona – zu spielen, bekommst du nicht oft“, erinnert sich „Kegerl“ heute noch genau an jenen Tag zurück. „Im Vorfeld haben wir uns schon gefragt: Wird er bei dieser Partie überhaupt spielen, bekommen wir ihn überhaupt zu sehen? Als dann klar war, dass Maradona dabei ist, war die Freude bei uns natürlich riesengroß. Er war schließlich der Außerirdische in unserer Generation, ein absoluter Superstar.“

Christian Keglevits hat ein argentinisches Weltmeister-Trikot daheim: „Durch die Tradition, dass sie in dieser Zeit außergewöhnliche Spieler in ihren Reihen hatten, habe ich mit dieser Mannschaft sympathisiert.“ Fenz

Weniger groß war die Freude, dass Keglevits erst mal auf der Bank saß und die Tore der Partie (Österreich ging durch einen abgefälschten Volley-Schuss von Manfred Zsak früh in Führung, Argentinien glich nach Maradona-Assist durch Jorge Burruchaga aus) von draußen mitverfolgte. In der zweiten Halbzeit wurde der damals quirlige Stürmer eingewechselt. „Ich weiß heute noch, dass ich während der Partie darauf geachtet habe, wo Maradona ist, was er gerade macht und dergleichen. Wenn so eine Persönlichkeit mit dir am Platz steht, ist das automatisch so – und ich wollte auch unbedingt in einen Zweikampf mit ihm kommen, einfach um zu wissen, wie es sich anfühlt, gegen so einen Spieler zu bestehen.“ Tatsächlich fanden sich die beiden Offensivakteure dann in einer Aktion im Zweikampf, wie sich Keglevits schmunzelnd erinnert: „Ich habe versucht, ihn dabei auszuhebeln. Der hatte aber eine ordentliche Bodenhaftung.“

Maradona sei jedenfalls durch seine sportlichen Qualitäten enorm prägend gewesen, die Nachricht von seinem Tod war „ein Schock. Es hat mich echt sehr getroffen, als ich das über die sozialen Medien erfahren habe. Minutenlang bin ich einfach nur dagesessen, viele Erinnerungen sind da eingeschossen. Dann habe ich sie mir wieder lebendig gemacht und einige Videos von damals angesehen.“ Genau die Erinnerung sei es, die in vielen Köpfen weiterleben werde – so auch bei „Kegerl“, der in der Schulungsabteilung am Flughafen Wien-Schwechat tätig ist und sich vom aktiven Fußballgeschehen komplett zurückgezogen hat.

„Damals war er der beste Spieler der Welt“

Mit Klingenbach-Urgestein Hans Dihanich war ein weiterer Burgenländer gegen Diego Maradona im Einsatz. Der Ex-Austrianer und ehemalige Nationalteam-Kicker erinnert sich: „Mit dem Nationalteam habe ich nie gegen Argentinien beziehungsweise gegen Maradona gespielt. Mit der Austria aber ist uns im Europacup der Pokalsieger 1983 die große Sensation gelungen“, so der 62-Jährige.

Am 16. März schafften die „Veilchen“ im Camp Nou von Barcelona mit dem 1:1 – nach einem torlosen Hinspiel in Wien – vor 40.000 Zuschauern dank der Auswärtstorregel den Aufstieg ins Halbfinale. Dihanich wurde in beiden Partien eingewechselt. Gegen den zu dieser Zeit 22-jährigen Maradona spielte er am Platz zwar nicht direkt, kreuzte aber öfter mit ihm die Klingen. „Er war damals sicher der beste Spieler der Welt – wahrscheinlich auch noch heutzutage. Man kann ihn auf eine Stufe mit Pele, Cruyff, Beckenbauer, Messi oder Ronaldo stellen. Er war sehr außergewöhnlich, ein begnadeter Kicker. Leider war sein Lebenswandel nicht ganz so optimal“, schmunzelt Dihanich, der sich an das Match noch gut erinnern kann: „Wir sind dank eines Tors von Gerhard Steinkogler aufgestiegen. Maradona hat nur einen Lattenschuss abgegeben. Für uns war das ein Riesenerfolg, auch für den österreichischen Fußball. Ich wurde in beiden Spielen eingewechselt, war aber sauer, weil mich Trainer Vaclav Halama in der 54. Minute gebracht hatte und kurz vor dem Ende, um etwas Zeit von der Uhr zu nehmen, wieder ausgetauscht hat. Da war ich richtig angefressen, weil er sich nicht traute, einen anderen Mannschaftskollegen zu wechseln.“

Josef Degeorgi: 1983 gelang ihm mit der Austria gegen Barca, wo Maradona gerade spielte, der Aufstieg. GEPA

Mit Josef „Pepi“ Degeorgi, der in den vergangenen Jahren schon Klingenbach, Sankt Margarethen oder die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach im Burgenland betreut hatte, war ein zweiter Bekannter in den Reihen der Wiener Austria in beiden Spielen gegen Barcelona im Einsatz. „Im Hinspiel in Wien war Maradona nicht dabei, im Rückspiel in Spanien hat er uns dann auch nicht hergerichtet – im Gegenteil“, lacht der 60-jährige Niederösterreicher. Degeorgi zählte in beiden Matches zum Stammpersonal auf der linken Abwehrseite. „Wir trafen ein paar Mal aufeinander in den Begegnungen, aber wir hatten ihn damals gut im Griff. Das Spiel in Barcelona war schon etwas Besonderes.“

Der Abwehrrecke hätte zehn Jahre vor dem 1:1 1990 beinahe auch mit dem Nationalteam gegen Diego Maradona und Argentinien gespielt. Für das 1:5 im Freundschaftsspiel am 21. Mai 1980 wurde Degeorgi damals erstmals von Teamchef Karl Stotz einberufen, saß aber die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank. Maradona erzielte damals drei Treffer.

Ein weiterer ehemaliger Trainer im Burgenland und Ex-Teamkicker war bei diesem Testmatch 1980 gegen die „Gauchos“ in Wien dabei: Willi Kreuz. Der Ex-Klingenbach- und -Wimpassing-Coach trug beim besagten 1:5 erstmals die Kapitänsschleife der Nationalmannschaft.

Willi Kreuz: Der Ex-Klingenbach- und Wimpassing-Trainer war 1980 beim 1:5 gegen Argentinien Kapitän. BVZ

Im Praterstadion hatte das Team vor 72.000 Fans nichts zu melden, wie der mittlerweile 71-jährige Kreuz nur allzu gut weiß. „Wir waren chancenlos, Maradona hat uns aufgemacht mit seinen drei Toren und einer unglaublichen Leistung. Er war wie eine Sandviper: schnell, wendig und technisch viel zu gut für uns. Wir waren teilweise wie Statisten, das war nicht unbedingt eine schöne Erinnerung.“

Im Vorfeld der Partie gab es für die Medien übrigens ein Treffen der beiden Kapitäne – eben Kreuz und Maradona. „Wir hatten uns in einem Lokal in Wien getroffen, mit einem Dolmetscher ein paar Worte gewechselt und auf die Partie angestoßen. Das Foto von dem Pressetermin habe ich eingerahmt und es hängt immer noch bei mir daheim. Da gehe ich jeden Tag dran vorbei. Natürlich war Diegos Tod auch ein Schock für mich, sein Lebenswandel hat aber wohl einiges dazu beigetragen. Ich habe auch schon gegen Pele, Eusebio und Beckenbauer gespielt, aber diese Begegnung war schon etwas Besonderes.“ Natürlich hat Willy Kreuz im selben Atemzug auch parallel wieder ein Schmankerl von damals parat: „Nach dem Debakel wollte ich mit Maradona das Leiberl tauschen, leider war Roland Hattenberger schneller, der hat gegen ihn gespielt. Ich glaube, er hat nur das Trikot von Diego bekommen, weil er das ganze Match keine Kugel gegen ihn gesehen hat.“

Doch welcher Austrianer sicherte sich nach der Sternstunde im Camp Nou das Maradona-Trikot? „Puh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es jedenfalls nicht“, lacht Degeorgi. Ernst Baumeister war es auch nicht. Der Ex-Draßburg-Trainer von Jänner 2014 bis Sommer 2015 war beim sensationellen Aufstieg gegen die Katalanen ebenfalls Teil der „Veilchen“.

Dafür ging der nunmehr 63-Jährige während des Rückspiels in Barcelona als defensiver Mittelfeldspieler öfter auf Tuchfühlung mit „El Pibe de Oro“, dem Goldjungen – doch der machte keinen „Stich“ gegen Baumeister und Mitspieler Dzemal Mustedanagic. „Wir haben uns gut abgewechselt. Du durftest bei ihm nur auf den Ball schauen – bist du mit dem Körper mitgegangen, warst du Zweiter. Die Schnelligkeit, Wendigkeit und seine Körpertäuschungen waren für diese Zeit außergewöhnlich“, erinnert sich der Maria Enzersdorfer. Auch am freigestellten Admira-Sportdirektor (Vertrag läuft im Jänner aus) ging die Todes-Nachricht nicht spurlos vorbei. „Es war ein Keulenschlag, ein eigenartiges Gefühl. Pelé war mein Größter, aber er kommt gleich danach. Seine Genialität ist zeitlos, er wäre in jeder Epoche ein Top-Fußballer.“