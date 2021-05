Mit dem steirischen Verbandspräsidenten Karl Schmidhofer hat sich innerhalb der Führungsriege des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) nun doch ein kollektiv unterstützter Nachfolger von Langzeit-Boss Peter Schröcksnadel gefunden. Der Weg zu einer von allen Seiten gebilligten Präsidentenlösung war aber steinig. Umso erstaunlicher ist, dass ausgerechnet Burgenlands Skiverbands-Präsident Gerald Guttmann in der jüngsten Vergangenheit jene Person war, die „der Verbindungsmann zu Peter Schröcksnadel war. Er hat den Gesprächskanal offen gehalten.“

Das sagte wiederum Wolfgang Labenbacher, Skipräsident in Niederösterreich, der NÖN. Er brachte in der mittlerweile allseits bekannten Sitzung des Wahlausschusses am 18. Mai in Anif nach langem Hin und Her Schmidhofer ins Spiel. Davor gab es ein zähes Ringen in der Entscheidungsfindung zwischen den beiden Kandidaten Michael Walchhofer und Renate Götschl.

„Wir Burgenländer können das besser als so mancher Sturkopf aus dem Westen. Das ist unser Naturell.“ Gerald Guttmann über die Tugend des Miteinander in schwierigen Situationen

Walchhofer, ehemaliger Abfahrtsweltmeister und nunmehriger Hotelier aus Zauchensee, hatte bereits seit längerem seine Kandidatur öffentlich gemacht und einige Verbände hinter sich. Auch das Burgenland, aufgrund der Skiwoche in Altenmarkt/Zauchensee mit besten Verbindungen in die Region, unterstützte ihn. Die dreifache Ski-Weltmeisterin Götschl wiederum kam nach Walchhofer ins Spiel und galt als ernsthafte Kandidatin aus dem Kreis des bald abtretenden Schröcksnadel – aufgrund der potenziellen Stimmenmehrheit von Tirol, Vorarlberg und der Steiermark. In diesem Spannungsfeld steckte also jede Menge Zunder.

Guttmann: „Es war hier wichtig, zwischen den großen Blöcken Tirol und Vorarlberg sowie Salzburg und Oberösterreich zu vermitteln.“ Und der Unternehmer aus Oberwart hatte noch dazu den (telefonischen) Draht zu Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel, der in diesem diplomatischen Interessensspiel ebenfalls durchaus heiß war.

„Ich bin froh, dass der Streit nun zu Ende ist“

Gewundert hat sich der Walchhofer-Unterstützer jedenfalls, dass Ex-Skirennläuferin Götschl nicht persönlich anwesend war. „Das war die schwierigste Phase“, erinnert sich Guttmann noch an die immer härtere Pattsituation. „Weil es schwer ist, jemand zu wählen oder zu beurteilen, der gar nicht da ist und sich auch nicht präsentiert.“

Schließlich handelte es sich ja auch um die erste offizielle Wahlausschusssitzung in Bezug auf das Präsidentenamt. Jenes Treffen also, bei dem es erst richtig ernst wurde. „Alles, was davor diskutiert wurde, war obsolet. Ausschließlich hier konnten Anträge eingebracht werden, das ist keine Neuigkeit.“

Der Rest ist bekannt. Karl Schmidhofer wurde aus Niederösterreich als Alternative vorgeschlagen und die Stoßrichtung deutete tatsächlich auf eine Lösung hin. Tags darauf verständigten sich schließlich alle Verbände auf den 59-jährigen ÖVP-Nationalrat, der sein berufliches Amt ruhen lassen wird und am 19. Juni bei der Länderkonferenz zum Nachfolger von Schröcksnadel gewählt wird. „Ich bin froh, dass der Streit nun zu Ende ist. Karl Schmidhofer spielt generell in einer ganz hohen Liga mit und kann dieses Amt sehr gut ausüben.“

Vor allem sei wichtig, dass nach den Turbulenzen nun wieder Ruhe einkehrt. Hier habe die verbindende burgenländische Art durchaus beigetragen, wie der Skipräsident aus dem östlichsten Bundesland schmunzelnd anfügt: „Wir Burgenländer können das besser als so mancher Sturkopf aus dem Westen. Das ist unser Naturell. Der ÖSV ist jedenfalls ein höchst erfolgreicher Verband – da war es wichtig, intern keine zu großen Gräben aufzureißen.“ Höchst sinnvoll sei es laut Guttmann auch, dass Walchhofer im neuen Apparat als Vizepräsident die Verantwortung über den Alpinbereich habe. „Er bringt hier jede Menge Know-how mit.“