BFV-Vize Wild zu Ausschluss: „Kann es bis heute nicht verstehen“

An einem Dienstag im September wird ein leidiges Tauziehen innerhalb des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) im Angesicht der großen rot-goldenen Fußballfamilie behandelt. Der 20.9. ist jener Tag, an dem im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung die anwesenden Mitglieder zu entscheiden haben, ob der erfolgte Ausschluss von BFV-Vizepräsident Ernst Wild aus dem Vorstand gerechtfertigt ist oder nicht.

Der Obmann des ASV Draßburg verabsäumte es im vergangenen Oktober, aufgeschnappte Gerüchte über eine mögliche Spielmanipulation an die Verbände zu leiten und beließ es dabei, seinem Anwalt ein Protokoll zu übermitteln. Eine Vorgehensweise, die für den ÖFB nicht ausreichte – Stichwort Verletzung der Meldepflicht.

Die Folge war eine Sperre von zwei Monaten (einer davon bedingt), die Wild bereits verbüßte, und der BFV-Ausschluss aus dem Vorstand. Gegen diesen Umlaufbeschluss des Führungsgremiums legte Wild Berufung ein (Chronologie siehe ganz unten), bei dieser Pattstellung blieb es. Statutenmäßig ist nun der letzte Schritt eine außerordentliche Hauptversammlung.

„Ich habe damit gerechnet, dass es soweit kommt“, sieht BFV-Präsident Günter Benkö das Thema mittlerweile gelassen. Seine Sicht der Dinge: „Ich habe anfangs versucht zu vermitteln, habe auch ein klärendes Gespräch mit dem ÖFB organisiert und gehofft, dass Ernst Wild einlenkt. Irgendwann ist plötzlich die Kommunikation abgerissen, dann war Funkstille. Verstehen kann ich es aber bis heute nicht.“

Beim „Warum“ in Bezug auf den scheinbar totalen Bruch gibt es keine eindeutige Antwort, sehr wohl aber eine Vermutung. Offiziell bestätigen will das niemand. Hinter vorgehaltener Hand ist aus Insiderkreisen aber zu hören, dass ein Zitat Benkös in einer Tageszeitung diesen wesentlich beschleunigt habe. Weil er Wild durch die Wortwahl in ein doppeldeutiges Licht rückte, als er über dessen Sperre sagte: „Unseres Wissens nach wurde er als Mitwisser bestraft.“

Das sei reine Wortklauberei, hält der stets geradlinige und resolute Benkö auf BVZ-Nachfrage fest. „Er hat von Gerüchten gewusst und hat diese nicht weitergegeben. Nichts anderes habe ich zum Ausdruck gebracht.“ Ernst Wild selbst will das gesamte Thema derzeit generell nicht kommentieren, sagt: „Ich habe mit meinem Anwalt vorläufig ausgemacht, dass wir uns zu dieser Causa nicht äußern.“

Entscheiden müssen nun die Mitgliedsvereine

Am finalen Zug sind nun jedenfalls die Vereinsvertreter des BFV. All jene, die bei der außerordentlichen Hauptversammlung dabei sind, können beim Tagesordnungspunkt 5 „Entscheidung über die Berufung gegen den Ausschluss des BFV-Vizepräsidenten Ernst Wild aus dem BFV-Vorstand“ darüber abstimmen, ob Wilds BFV-Aus eben bestätigt oder aufgehoben wird. Eine einfache Mehrheit reicht.

Wird seine Berufung mehrheitlich unterstützt, wäre das freilich auch für die BFV-Spitze ein klares Signal. Dann wäre der Ausschluss aufgehoben. Benkö: „Diese Abstimmung ist sicher auch eine Zeichensetzung, was die Zukunft des burgenländischen und österreichischen Fußballs in Zusammenhang mit so heiklen Themen betrifft.“

Nicht ohne Grund wurde deshalb seitens des Verbands im Zuge der Kundmachung der Hauptversammlung auch noch einmal ausführlichst der Zugang zum Thema offiziell klargestellt.

Dabei heißt es unter anderem: „Vom BFV-Vorstand war sohin eine Entscheidung zu treffen, ob dieses Fehlverhalten als unehrenhaftes Verhalten des Vizepräsidenten Ernst Wild zu qualifizieren ist, welches dessen Ausschluss aus dem Vorstand des BFV indiziert beziehungsweise rechtfertigt. Spielmanipulationen treffen den Fußballsport in seinem Kern und letztlich in seiner Existenzberechtigung, sodass alle Beteiligten größtes Interesse an der Unterbindung von Spielbeeinflussungen haben müssen. Aus diesem Grund sieht die ÖFB-Rechtspflegeordnung eine Meldepflicht bei Verletzungen des Fairplay-Gedankens vor, damit die zuständigen Gremien frühzeitig reagieren können. Es entspricht einerseits dem Selbstverständnis der Führungsgremien des BFV und ergibt sich andererseits insbesondere aus der Verantwortung der gewählten Funktionäre den Vereinen gegenüber, dass die Vorstandsmitglieder das Ansehen des Verbandes zu wahren haben und auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen haben, die über die Vermeidung von Straftatbeständen weit hinausgeht. Durch das Fehlverhalten des Herrn Vizepräsidenten Ernst Wild in dem äußert sensiblen Bereich der Spielmanipulationen und deren Verhinderung ist die Reputation des Burgenländischen Fußballverbandes geschädigt worden. Um einen weiteren Verlust der Vertrauens- und Glaubenswürdigkeit des BFV durch das von Ernst Wild gesetzte unehrenhafte Verhalten hintan zu halten, ist auf die äußert strenge Maßnahme des Ausschlusses zurückgegriffen worden.“

Nun habe die Hauptversammlung aufgrund der Berufung zu entscheiden. Offizielle Verbands-Info: „Dabei geht es nicht um die Frage, ob Herr Vizepräsident Ernst Wild eine Meldepflicht im Zusammenhang mit Spielmanipulationen schuldhaft verletzt hat. Diese Frage hat das ÖFB-Komitee Cup bereits rechtskräftig bejaht. Es geht um die Frage, ob ein von einem ÖFB-Gremium mit einer Funktionssperre bestrafter Vizepräsident des BFV mit der Fortsetzung seiner Funktion dem Ansehen des Verbandes schadet, ob die Seriosität und Integrität eines Verbandes beziehungsweise eines Verbandsvorstandes dadurch in Misskredit gezogen werden. Die große Mehrheit des Vorstandes hat eine klare Antwort darauf gefunden.“