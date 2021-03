Die Profi-Karriere von Markus Habeler neigt sich dem Ende zu. Der Neudörfler wird heuer nur noch wenige ausgewählte Turniere auf der Alps Tour in Angriff nehmen. „Ich habe jetzt vier Saisonen gespielt. Drei bis fünf Jahre waren der Zeitraum, in dem ich es versuchen wollte“, erklärt Habeler, der 2017 in Lignano ein Tour-Event für sich entschied. Langweilig wird ihm aber nicht. Er hat bereits ein neues Betätigungsfeld, unterstützt Elgar Zelesner beim Management der Golfarea 36 (GC Föhrenwald und GC Linsberg). „Es ist jetzt ein anderer Stress“, grinst Habeler, der im August 2022 Zelesner beerben könnte, da geht der Manager in Pension.

Uli Weinhandl. Trotz vorzeitigem Ausscheiden war der Oberwarter mit seinem Spiel in Florida zufrieden. Nun bereitet er sich auf seine nächsten Turniere in Italien vor. Archiv/zVg, Archiv/zVg

Der Neudauberger Robin Goger hat seine aktive Golf-Karriere bereits beendet. Er gründete sein Unternehmen und hat sich beruflich im Raum Fürstenfeld angesiedelt. Somit ist der Oberwarter Uli Weinhandl der einzige Burgenländer, der auf der Alps Tour die Stellung hält. Zuletzt spielte er in Florida die Honda-Classic, ein zur PGA zählendes Turnier.

Robin Goger. Der Neudauberger beendete seine aktive Karriere in der letzten Saison. Daniel Fenz, Daniel Fenz

Die Quali überstand er jedoch nicht, nur die Top-Sechs kamen weiter, Weinhandl schied als 19. aus. „Leider hat es nicht gereicht, mit meinem Spiel war ich trotzdem zufrieden. Das Ergebnis war leider nicht gut genug für die Chance, die ich erhielt“, resümierte der Südburgenländer, der nun drei Tage daheim regeneriert, ehe er am Montag wieder in Richtung Italien aufbricht. Dort stehen zwei Alps Tour-Turniere auf dem Programm. Weinhandls Ansprüche sind aber wesentlich höher: „Das größte Ziel lautet heuer, den Sprung in die European Tour zu schaffen.“ Optimalerweise will der 44-Jährige also die nächsthöhere Challenge Tour überspringen. Klar, denn: „Je größer ein Turnier ist und je mehr Preisgeld es gibt, desto mehr Spaß macht es natürlich.“