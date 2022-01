Bernd Wiesberger: Geballter Auftakt zum Start ins neue Golfjahr

Seit heute, Donnerstag, steht Bernd Wiesberger wieder unter Turnierbedingungen auf dem Golfplatz. Österreichs Nummer eins startet in den Vereinigten Arabischen Emiraten in das neue Sportjahr – und das mit einer hohen Schlagzahl.

„Es ist nicht wirklich das, was der Bernd sucht. Aber es hat sich nun eben so ergeben“

Vater und Manager Klaus Wiesberger

Gleich drei Turniere stehen hintereinander am Programm, insgesamt ist der 36-Jährige daher gleich vier Wochen am Stück unterwegs. „Es ist nicht wirklich das, was der Bernd sucht. Aber es hat sich nun eben so ergeben“, meint Vater und Manager Klaus Wiesberger und erklärt: „Ursprünglich wäre nach den ersten beiden Turnieren die Heimreise angestanden und dann ein Event in Indien.“ Weil es aber auf der Tour (die statt European Tour ab sofort DP World Tour heißt) eine Änderung gab, nimmt man nun gleich die drei Turniere in Abu Dhabi und Dubai mit. Gleichzeitig sind das drei Chancen für den Südburgenländer anzuschreiben und in der Weltrangliste Boden gutzumachen. Dort liegt Wiesberger aktuell auf Rang 59.

Der Fokus liegt klar auf der Rückkehr in die Top-50 der Welt. Die erste Chance dazu bietet sich eben schon ab heute, Donnerstag, bei der Abu Dhabi HSBC Championship. Übrigens Neuland für die Golf-Elite, weil auf dem „Yas Links“ bislang noch kein Event stattfand. Seit vergangener Woche ist Bernd Wiesberger vor Ort, um sich auf den Saisonbeginn vorzubereiten. Die Wochen davor nutzte der Bad Tatzmannsdorfer daheim, um sich in Schwung zu bringen. „Und das hat ja bis zum Jahreswechsel aufgrund des guten Wetters diesmal wunderbar funktioniert“, ergänzt Klaus Wiesberger.

Österreichs bislang einziger Ryder Cup-Teilnahmer startet also frisch in das neue Jahr, das in der nächsten Woche mit dem Dubai Desert Classic fortgesetzt wird. Die dritte Station: Ras al Khaimah Championship.