April 2017: Bernd Wiesberger erlebt zwei sportlich tolle Wochen in Asien. Zuerst gewinnt der Südburgenländer das Shenzen International, eine Woche später wird er Vierter beim Volvo China Open.

Danach folgen ein 12. Platz bei der PGA Players Championship und Rang 16 bei den US Open, bevor der Oberwarter und mittlerweile Wahl-Bad Tatzmannsdorfer eine beruflich harte Zeit durchlebt. Von 19 Turnieren gab es kein Top-Ten-Resultat, neunmal verfehlte der 33-Jährige sogar den Cut.

Dazwischen: die lange Pause aufgrund einer komplizierten Sehnenverletzung im Handgelenk von Mai 2018 bis Ende November 2018. Bernd Wiesbergers Durststrecke schien hartnäckig zu sein, der Oberwarter blieb aber geduldig, glaubte an seine Stärken und packte diese am vergangenen Wochenende beim „Made in Denmark“ auch eindrucksvoll aus.

Martin Ivansich Ein großer Schritt zurück zur Spitze

Das Resultat: vier gelungene Runden, ein Siegerscheck über eine halbe Million Euro, kaum Schwächen und der fünfte Triumph auf der European-Tour. Und fast noch wichtiger: Der Sieg sicherte die European Tour-Karte für 2020 und 2021 — was zusätzlich jede Menge Druck nimmt.

In seiner gewohnt ruhigen Art kommentierte der mehrfache burgenländische Sportler des Jahres seinen großen Erfolg: „Mit dem Sieg habe ich vielen Leuten, die mich in der letzten Zeit großartig unterstützt haben, etwas zurückgeben können.“ Ausruhen will sich Wiesberger auf dem Triumph in Dänemark naturgemäß nicht, das Ziel ist klar: Es sollen mehrere Spitzenplätze folgen. Zwei weitere Top-Resultate könnten die ehemalige Nummer 23 der Welt wieder zurück in die Top-100 bringen.

Weltrangliste: Von 389 ein Sprung auf 161

Vor Dänemark lag Wiesberger auf Platz 389, der Sieg bedeutete eine Verbesserung um mehr als 200 Ränge. Aktuell liegt er auf Position 161, überholte Landsmann Matthias Schwab und ist damit auch am Papier wieder Österreichs Nummer eins im Golfsport.

Das Erfolgsrezept von Bernd Wiesberger liegt nicht nur in seiner Geduld, wie Vater und Manager Klaus erklärt: „Es wurde viel getüfelt, Neues ausprobiert und wir haben schon in den Statistiken im Frühjahr erkannt, dass es gar nicht so schlecht läuft. Da war Bernd in vielen Bereichen besser unterwegs, als es die Ergebnisse vermuten ließen.“

Hinzu kam, dass sich Bernd Wiesberger in Dänemark von Beginn weg wohlfühlte: „Die Atmosphäre hier war sensationell, das saugt man auf und es spielt sich dann einen Tick einfacher.“

Besagten Schwung will Österreichs bislang erfolgreichster Golfer nun nach Belgien mitnehmen, wo ab morgen, Donnerstag, das Belgian Knockout ansteht. Das Turnier hat ein ganz besonderes Format parat, wird doch nach dem Cut im Match Play-System weitergespielt.