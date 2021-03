So richtig Jubelstimmung will bei Bernd Wiesbergers Auftritten aktuell noch nicht aufkommen. Dabei war seine Leistung beim Arnold Palmer Invitational durchaus solide, ein Platz 31 ist sicher kein schwaches Resultat, allerdings auch nicht richtig gut — vor allem in Hinblick auf Ziele wie Ryder Cup oder die PGA-Tourkarte.

Den Sieg beim mit mehr als neun Millionen Dollar dotierten Traditionsevent in Florida sicherte sich der US-Amerikaner Bryson DeChambeau. Weiter geht es ohne Pause. Schon heute, Donnerstag, steht Bernd Wiesberger wieder auf dem Golfplatz und zwar auf dem berühmten TPC Sawgrass, wo das Flaggschiff der PGA Tour, die Players Championship über die Bühne geht. Im Vorjahr gab es dort bekanntlich keinen Sieger, weil vorzeitig aufgrund von Corona abgebrochen wurde.

Der Kult-Golfplatz ist für den Südburgenländer jedenfalls keine Unbekannte. Immerhin war der 35-Jährige schon mehrmals bei der Players Championship am Start. Dass er dort auch durchaus eine gute Rolle spielen kann, zeigte Österreichs Nummer eins 2017, als er mit Platz zwölf nur knapp an den Top-Ten vorbeischrammte.

Ein kleines Erfolgserlebnis gab es zu Beginn der Woche noch: In der Weltrangliste verbesserte sich Wiesberger nach dem Arnold Palmer Invitational von Rang 42 auf den 41. Platz.