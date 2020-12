Derzeit genießt Markus Habeler die Zeit zu Hause und die gemeinsamen Stunden mit der Familie. Die turbulente Turniersaison zerrte ohnehin am Nervenkostüm des 26-Jährigen. Corona wirbelte den Turnierkalender durcheinander und machte den Herbst richtig intensiv. „Im September und Oktober war ich vier Wochen durchgehend auf Reise. Das war schon sehr anstrengend, deshalb ist die entspannte Phase umso angenehmer“, fasst der Föhrenwald-Golfer zusammen.

Rein sportlich betrachtet machte Habeler in dieser ungewöhnlichen Saison aber einen Schritt nach vorne, vor allem was die Konstanz betrifft. Der Alps Tour-Profi vermasselte zwar den Auftakt in die drittgrößte europäische Profiserie. Nach dem Restart im Sommer gab es aber keine Ausrutscher mehr.

Fragezeichen hinter dem Profi-Weg

„Ich habe ab Juli jeden Cut geschafft – und nur mehr dreimal über Par oder darüber gespielt“, schildert Habeler. Auf der Alps Tour verbuchte der Neudörfler auf den letzten 18 Runden also 15 Unter-Par-Ergebnisse. Rechnet man die Wildcard-Einsätze auf der European Tour und die nationalen Einsätze seit Juni dazu – sind es 25, bei dreimal Even Par und fünf Runden mit einem Ergebnis über Par. Das einzige Problem: Das absolute Top-Resultat fehlte – abgesehen von Platz fünf bei den Gösser Open in Maria Lankowitz. Somit scheint Habeler im heurigen Alps Tour-Ranking „nur“ an der 29. Position auf. Das berechtigt zwar wieder zum Start in der Saison 2021, doch ob das der einmalige Alps Tour-Turniersieger überhaupt möchte, wird sich erst weisen. „Das werde ich kurzfristig entscheiden. Es ist auch möglich, dass ich nächstes Jahr nicht auf internationaler Ebene spiele“, gibt Habeler auf Nachfrage Auskunft.

Der Grund ist recht einfach erklärt. Aufgrund der Pandemie fielen in diesem Jahr die Qualifikationsmöglichkeiten für die European Tour und die Challenge Tour weg, heißt Habeler hatte keine Chance den nächsten Sprung in seiner Karriere zu machen. „Und auf der Alps Tour lässt sich nicht wirklich was verdienen“, lautet das Resümee nach der vierten Profi-Saison.