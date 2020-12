Im Vorjahr lieferte Bernd Wiesberger das beste Jahr der Karriere ab: Drei Siege gelangen ihm auf der European Tour, nur haarscharf schrammte er am Race to Dubai-Gesamtsieg vorbei.

2020 verlief nicht nur sportlich anders, als es sich der 35-Jährige vorgestellt hatte. Eine lange Corona-Pause machte Österreichs Nummer eins zu schaffen, wirbelte den Tour-Kalender ordentlich durcheinander – und die ganz großen Erfolge so wie etwa im Vorjahr der Triumph bei den Scottish Open, Wiesbergers bislang größtes Karriere-Highlight, blieben aus. Am Ende gab es heuer vier Top-Ten-Plätze. Mit Rang vier beim RSM Classic gelang dem Südburgenländer die beste Jahres-Platzierung, gleichzeitig war es der erste Top-Rang auf der PGA-Tour.

Auf der European Tour war es aber eine durchwachsene Saison für den Wahl-Bad Tatzmannsdorfer. Auch beim Finale am vergangenen Wochenende, der World Tour Championship, gab es am Ende keinen Spitzenplatz. Eine verpatzte erste Runde ließ bereits alle Chancen schwinden, letztlich steigerte er sich noch und brachte einen 34. Rang ins Ziel. Für 2021 wird der Golf-Profi wieder mehr Ergebnisse liefern müssen, um seinen Platz unter den Top-50 der Weltrangliste zu halten. Der wäre wichtig, um auch bei allen großen Events wie den WGC-Turnieren und den Major-Bewerben am Start zu stehen. Und der Ryder Cup findet 2021 ja auch statt …