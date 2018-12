Beim dritten Anlauf nach seiner langen Verletzungspause gelang Bernd Wiesberger bei der Dunhill Championship in Südafrika erstmals der Cut. Am Ende schaute nach einer Schlussrunde von 6 über Par nur Platz 51 heraus, das Resümee fiel dementsprechend zweischneidig aus: Wichtig war jedenfalls, dass Wiesbergers Hand hält, er hier keine Probleme beim Spiel hat.

Das Golf selbst ist natürlich ausbaufähig. Logisch, dass nach so einer langen Pause nicht alles wieder auf Anhieb klappt. Positive Ansätze — speziell was das Treffen der Grüns betrifft — machen jedenfalls Mut für die kommenden Aufgaben. Wiesberger traf hier 44 von 54, war damit Drittbester in dieser Kategorie und konnte sich deutlich steigern. Aktuell pausiert der Südburgenländer, ehe es am 9. Jänner mit dem Training in Abu Dhabi weitergeht, wo eine Woche darauf die Rolex-Serie mit dem HSBC Championship startet.