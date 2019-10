NOEN

Es ist zweifellos die beste Phase der bisherigen Karriere des Bernd Wiesbergers. Anfang des Jahres haderte der Golf-Profi noch mit den Nachwirkungen seiner langen Verletzungspause, die ihm einen Großteil der Saison 2018 kostete. Da standen vier verpasste Cuts sowie ein Platz 42 als bestes Ergebnis der ersten sechs Turniere nach seinem Comeback auf der Habenseite.

Knapp acht Monate später sieht sich der Südburgenländer mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Nach dem emotionalen Sieg in Dänemark und dem Premieren-Erfolg bei der Rolex-Series, dem Scottish Open-Gewinn, legte der 34-Jährige nun erneut nach und feierte mit drei Triumphen so viele European Tour-Turnieresiege wie noch nie in einer Saison.

„Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass ich viel Spaß am Spiel habe. Ich genieße jeden Moment.“Bernd Wiesberger über seinen aktuellen Höhenflug auf der European Tour

Übrigens zählt der Triumph von Rom bei den Open d’Italia auch zu den emotionalsten Momenten in der Laufbahn des gebürtigen Oberwarters. Vater Klaus, der erstmals bei einem Sieg außerhalb von Österreich dabei war, erklärt: „Ganz einfach, weil die Italiener so etwas richtig emotional zelebrieren.“ Der Sieg in der ewigen Stadt wird Österreichs Nummer eins wohl ewig in Erinnerung bleiben. Denn auch sportlich war der Auftritt beim Italian Open vielleicht sogar die beste Leistung seiner gesamten Karriere, weil er über vier Runden annähernd fehlerfrei blieb, am finalen Tag voll attackierte und sich trotz drei Schlägen Rückstand am Ende noch vor dem Engländer Matthew Fitzpatrick durchsetzte — mit einem Schlag Vorsprung.

Und dieser bedeutete neben einem Preisgeld von knapp über einer Million Euro auch jede Menge Weltranglisten-Punkte. Dort liegt Wiesberger nach seinem siebenten Streich auf der European Tour nun auf Rang 22, einen Platz besser als 2015 nach seinem Sieg in Paris und damit so gut wie noch nie in seiner Karriere. Den extremen Turn-Around innerhalb des Comeback-Jahres begründete Bernd Wiesberger auch mit dem Spaßfaktor: „Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass ich viel Spaß am Spiel habe. Ich weiß aus dem letzten Jahr auch, wie hart es sein kann. Deshalb genieße ich jetzt jeden Moment auf dem Platz.“ Manager und Vater Klaus konkretisiert: „Bernd hat viel an Erfahrung mitgenommen. Das wirkt sich extrem positiv auf sein Spiel aus. Man darf auch nicht das Team dahinter vergessen, das großartige Arbeit leistet.“

Und diese Arbeit macht sich nun eindrucksvoll bemerkbar: Für den Ryder Cup 2020 machte er schon ordentlich auf sich aufmerksam. „Dorthin ist es aber noch ein weiter Weg, weil die Turniere ab Mai 2020 viel mehr zählen“, relativiert Klaus Wiesberger. Im Race to Dubai, wo sein bisher bestes Ergebnis am Ende Rang neun war, liegt er in Führung. Das Karriere-Hoch ist also auch hier deutlich sichtbar, ebenso in der Weltrangliste.

Bemerkenswert: Beinahe ging unter, dass Wiesberger in Rom fast über die gesamte Zeit angeschlagen spielte. Gleich in der Anfangsphase des Turniers knöchelte der Südburgenländer so stark um, dass sein geschwollener Fuß täglich behandelt werden musste. Hätte es das linke Bein erwischt, wäre vermutlich auch die Therapie vergebens gewesen. Bei der Siegerehrung waren Schmerzen und Zweifel aber rasch vergessen. „Es war ein großartiger Sommer für mich,“ sagte Wiesberger, der aktuell turniermäßig zwei Wochen pausiert, bevor es zum WGC-HBSC Event nach Shanghai (31. Oktober - 3. November) weitergeht.