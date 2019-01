Platz 42 beim Abu Dhabi HSBC Championship, zuletzt Cut verpasst beim Omega Dubai Desert Classic: Österreichs Nummer eins ist beim Desert Swing – der European-Tour-Turnierserie zum Jahresbeginn – durchwachsen unterwegs. Noch bleibt die Tour im Raum der Wüstenstaaten, folgt in dieser Woche das dritte Turnier. Diesmal befindet sich der Tross aber auf einem neuen Schauplatz – konkret in Saudi-Arabien im Royal Greens Club beim Saudi International.

Klaus Wiesberger, Manager und Vater von Bernd: „Ich kenne niemand, der dort schon gespielt hat. Das ist für alle Neuland, die European Tour erschließt hier für sie interessante Märkte.“ Die Anlage an sich sei jedenfalls top, auch wenn zumindest zu Wochenbeginn der Regen noch Spielverderber war. So musste Wiesberger zwei Stunden auf den Bus warten – die Straßen waren unpassierbar.

Dass die European Tour mittlerweile hochinternationalisiert ist, zeigt sich aber nicht nur am aktuellen Desert Swing. 31 Länder in fünf Kontinenten stehen am Spielplan. Fast schon paradox, dass der Kalender der neuen Tour Ende November in Hong Kong begonnen hat und Europas Elite im Golf 20 mögliche Turniere angeboten sind, ehe es von 9. bis 12. Mai erstmals auf europäischem Boden beim British Masters in die ursprüngliche kontinentale Golf-Heimat geht.

Weltrangliste: Druck aus den eigenen Reihen

Bis dahin will Wiesberger am Platz schon angeschrieben haben. Dass es zuletzt nichts mit dem Cut wurde, lag vor allem an einer schwachen ersten Runde. Oder, wie er über Instagram mitteilte: „Der Schaden wurde am Donnerstag angerichtet…“, in Anspielung auf die 74 am Eröffnungstag, die auch mit einer soliden zweiten Runde (69) ob der generellen extrem tiefen Scores nicht mehr wettgemacht werden konnte. „Zu viele Fehler haben es einfach schwer gemacht, noch innerhalb des Cuts zu kommen.“

Denn viele Patzer verziehen Kurs und die Konkurrenz nicht. Bei zwei unter Par war man nicht mehr am Wochenende dabei, Sieger Bryson Dechambeau aus den USA knallte nach vier Tagen zur Sicherheit -24 hin und siegte mit sieben Schlägen Vorsprung auf den Engländer Matt Wallace. Klaus Wiesbergers Fazit: „Vieles ist seit seinem Einstieg Ende des Jahres besser geworden, aufgrund der hohen Qualität in Abu Dhabi und Dubai relativiert sich der Missed Cut. Trotzdem war die Fehleranfälligkeit eben zu hoch. Das Putten hat gut funktioniert, das lange Spiel vom Tee aus war nicht immer ideal.“

In der aktuellen Weltrangliste, bei der Wiesberger aufgrund seiner langwierigen Verletzung 2018 von den Top-50 aus nach hinten durchgerasselt ist, liegt der Südburgenländer auf Platz 215. Aufgrund seiner Bilanz ist er freilich nach wie vor unumstritten Österreichs Nummer eins, rein vom Momentum aber spürt er bereits den Atem seines European Tour-Kollegen Matthias Schwab. Dieser liegt auf Platz 231.