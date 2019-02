Mittlerweile sind sechs Turniere gespielt seit Bernd Wiesbergers Comeback. Die Ausbeute ist nicht wirklich zufriedenstellend. Viermal verfehlte der Südburgenländer den Cut, Platz 42 beim Abu Dhabi HSBC Championship steht bislang als bestes Resultat zu Buche. Beim neu auf dem Turnierplan stehenden Saudi International war — so wie die Woche zuvor in Dubai (Omega Dubai Desert Classic) — bereits vor dem Wochenende Schluss. Nur zwei Birdies gelangen dem 33-Jährigen, letztendlich fehlten sieben Schläge auf den Cut.

Nicht mehr nationale Nummer eins

Wo die Probleme für Wiesberger liegen, drückt sich klar in den Zahlen aus. Dass nicht alles schlecht ist, sieht man am Treffer der Grüns. Da hat der Oberwarter 29 von 36 getroffen, ist unter den Top 3. In einer anderen Statistik sieht es allerdings düster aus. Mit 31,7 Putts pro Runde nimmt der 33-jährige zur Zeit Rang 196 von 198 Tourspielern in der offiziellen Statistik der European Tour ein.

In der Weltrangliste bedeutete Wiesbergers Abschneiden in Saudi Arabien auch eine Wachablöse im heimischen Golf. Matthias Schwab konnte mit Platz 24 anschreiben und Wiesberger im World Ranking überholen. Schwab steht auf Rang 221, Wiesberger nun auf 227. Die nächsten Monate werden zeigen, ob dies nur eine Momentaufnahme ist oder nicht. Fakt ist, Wiesberger wird sich steigern müssen. Jetzt steht erst einmal eine Pause am Programm, bevor Ende Februar die Tour in Oman Station macht.