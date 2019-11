BVZ

Der mäßige Finalserien-Auftritt in der Türkei (Platz 49) brachte Bernd Wiesberger vor dem Start bei der Nedbank Golf Challenge in Südafrika doch ein wenig unter Zugzwang. Mit dem Druck ging der 34-Jährige dann richtig gut um — das Resultat war am Ende sehr zufriedenstellend. Ein dritter Platz wurde es für Wiesberger, der damit in der Gesamtwertung im Race to Dubai weiterhin in Führung liegt.

Dabei war sogar noch etwas mehr drin, die letzten vier Löcher mit zwei Bogeys und einem Doppel-Bogey verhinderten ein Mitmischen um den Turniersieg. Den sicherte sich der Engländer Tommy Fleetwood, der damit auch der erste Verfolger von Wiesberger beim großen Finale in Dubai ist. Der Südburgenländer kann beim hochdotierten Showdown neben Südafrika-Sieger Fleetwood noch von Jon Rahm, Shane Lowry und Matthew Fitzpatrick abgefangen werden.

Ein alleiniger zweiter Platz würde Wiesberger so oder so reichen, um als Nummer eins in Europa die Saison zu beenden. Es wird also nochmal richtig eng zur Sache gehen, auch weil in Dubai mit drei Millionen US-Dollar das höchste Preisgeld, das jemals für einen Sieg auf der European Tour ausgeschüttet wurde, wartet. Dementsprechend kann sich an der Spitze und damit am Zusatz-Preispool für die Top-Fünf der Jahreswertung noch einiges ändern. Der Beste der European Tour erhält zwei Millionen Dollar Bonus, aktuell ist das eben der Südburgenländer.

„Es kann aber wirklich sehr viel passieren, jeder Schlag kann eine Veränderung mit sich bringen. Wenn Bernd nicht gut spielt, dann wird ihn wohl einer seiner Konkurrenten überflügeln“, prognostiziert Vater und Manager Klaus Wiesberger, der auch klarstellt: „Bernd wird sich auf keine Rechenbeispiele im Kopf einlassen. Ziel ist immer, das Turnier zu gewinnen und gut zu spielen.“

Erinnerungen an Dubai sind bunt gemischt

Seit Montag ist Wiesberger in Dubai vor Ort, um sich auf den möglicherweise größten Erfolg seiner Karriere vorzubereiten. Den Platz in den Vereinigten Arabischen Emiraten kennt der Wahl-Bad Tatzmannsdorfer, die bisherigen Ergebnisse waren wechselhaft. 2016 gab es Platz vier beim Tour-Finale, 2017 Rang 45. Der Vorteil für Österreichs besten Golfer ist aber klar: Er hat es beim letzten Event der Finalserie selbst in der Hand.