Das Event wird heuer auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt, sondern erst wieder im Juli 2021 über die Bühne gehen. Die drei anderen Major-Bewerbe hingegen könnten noch 2020 ausgetragen werden — zumindest hat man vorläufig neue Termine festgelegt. Sollte der Plan aufgehen, würde es ab August richtig heiß zur Sache gehen und die Golf-Fans hätten binnen weniger Wochen eine geballte Ladung an hochklassigem Sport zu sehen. Den Beginn macht nach der neuen Golf-Zeitrechnung das PGA Championship (6. bis 9. August). Von 18. bis 21. September stehen nun die US Open am Programm, nur eine Woche vor dem Ryder Cup, der bis dato ebenfalls noch nicht abgesagt wurde. Den Major-Abschluss würde das traditionsreiche Masters (12. bis 15. November) machen.