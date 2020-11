Nach 14 Tagen Turnierpause schlägt Bernd Wiesberger wieder ab – und das beim prestigeträchtigsten Event überhaupt: dem PGA Masters, das normalerweise im April stattfindet. Dort geht es traditionell um das grüne Sakko für den Sieger, um jede Menge Ruhm und auch um ein dickes Preisgeld. Insgesamt ist das Major-Turnier mit mehr als elf Millionen Dollar dotiert. Logisch, dass sich die komplette Elite im Augusta National Golf Club trifft — alle Top-50-Spieler stehen in diesem Jahr am Start. Mit Tiger Woods ist einer der besten Golfer aller Zeiten der Titelverteidiger. Bernd Wiesberger ist in diesem erlesenen Feld an Golfern der einzige Österreicher.

„Auch wenn die Saison 2019 gefühlt bereits ewig her ist, sehe ich die Teilnahme als Belohnung für meine guten Leistungen im letzten Jahr. Nach der Verletzungssaison im Jahr 2018 war es eines meiner größten Ziele, wieder im Augusta National abschlagen zu dürfen und ich bin sehr stolz, das wieder so schnell geschafft zu haben“, erklärte Österreichs Nummer eins im Golf vor der Abreise.

Seit Samstag ist der 35-Jährige in den USA, um sich vor Ort auf das Highlight zu fokussieren, das in diesem Jahr — wegen Corona — ohne Zuseher stattfinden wird: „Irgendwie sind wir es schon gewohnt heuer ohne Zuseher spielen zu müssen, aber in Augusta wird sich das besonders eigenartig anfühlen. Hier tummeln sich in normalen Jahren bereits an den Trainingstagen 5.0000 Zuseher und die Anlage ist auch ideal für diese Zuschauermengen ausgelegt“, so Wiesberger.

Das beste Masters-Resultat gab es für den Südburgenländer 2015, als er 22. wurde. Bei all seinen vier Teilnahmen schaffte Wiesberger den Cut, dementsprechend optimistisch ist er auch für den fünften Antritt: „Ich fühle mich sehr wohl am Augusta National und habe das Gefühl, dass mir der Platz gut liegt. Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung auf dem Kurs von Vorteil ist. Allerdings sind die Bedingungen hier im November für alle Spieler neu.“