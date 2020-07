Sciot-Siegrist neuer Leader in Adamstal .

Der Franzose Robin Sciot-Siegrist hat sich am Freitag auf der 3. Runde des European-Tour-Turniers der Golfer im GC Adamstal in Ramsau (NÖ) eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Mit der Einstellung des Platzrekordes von 61 Schlägen setzte sich der 26-Jährige mit drei Schlägen vor dem Engländer Richard Mansell in Front. Sciot-Siegrist hatte zuletzt dreimal den Cut verpasst.