Straka am Schlusstag verbessert, Wiesberger nur 76. .

Sepp Straka ist ein guter Abschluss seines Debüts in einem Golf-Major-Turnier gelungen. Der in den USA lebende und auf der PGA-Tour engagierte Wiener spielte am Sonntag bei den US Open in Pebble Beach mit 67 Schlägen (4 unter Par) seine beste Runde und verbesserte sich damit vom 48. Rang um rund 20 Positionen.